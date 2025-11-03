사진=이민정 SNS, 인스타그램 갈무리

배우 이병헌과 이민정의 아들 얼굴이 공개됐다.3일 각종 온라인 커뮤니티에는 "이병헌 이민정 아들 얼굴 공개됨"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진이 올라왔다.해당 사진들 속에는 이병헌의 아들로 추정되는 인물이 농구팀에서 활약하고 있는 모습. 특히 아들의 얼굴을 본 누리꾼들은 "있네 있어"라며 "눈은 이민정, 코와 입은 이병헌을 닮았다"며 뜨거운 반응을 보이고 있다.앞서 이민정은 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 한 시청자가 "준후(아들 이름)의 어릴 적 영상을 추가로 공개할 생각이 있냐"고 묻자 "그렇다. 웃긴 것들이 많다"며 아들의 26개월 시절 영상을 공유했었다.한편 1982년생으로 올해 43세인 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 아들과 딸을 두고 있다. 이병헌은 최근 영화 '어쩔 수가 없다'에 출연해 관객들과 만났다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr