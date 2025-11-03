사진=텐아시아DB

1000만 구독자 달성 기념으로 지난해 국제구호 개발기구 월드비전에 2억 원을 기부했다고 알려진 쯔양이 '먹대부' 문세윤으로부터 먹방 최강자로 공식 인정을 받았다.ENA, NXT, 코미디TV 공동제작 예능 '어디로 튈지 몰라'(이하 '어튈라')는 짜여진 리스트, 사전 기획된 코스도 없이, 오로지 최고의 맛집 사장님들이 직접 추천하는 신뢰도 100% 진짜 맛집을 찾아가는 노(No) 섭외 인생 맛집 릴레이. 지난 2일(일) 방송된 7회에서는 희극인 문세윤이 '어튈라' 세 번째 게스트로 등판, 쯔양과 세기의 만남을 성사했다.쯔양, 문세윤이 넘사벽 먹방 듀오를 결성하며 모두의 침샘을 자극하는 SS급 먹방을 펼친 가운데, 예상치 못한 해프닝이 이어지고, '어튈라' 사상 최초로 제주도 맛집이 소개되는 등 말 그대로 어디로 튈지 모르는 버라이어티 미식 예능의 진수를 보여줬다.문세윤은 오프닝부터 "쯔양의 플레이를 보러 왔다"라며 선전포고를 날려 텐션을 끌어올렸다. 문세윤과 '맛튀즈 3인방' 안재현, 쯔양, 조나단이 찾아간 첫 번째 맛집은 충청북도 옥천의 한 어탕국수 집이었다. 노포 감성 가득한 이곳은 생선을 넣어 푹 끓인 녹진한 국물 맛으로 '어탕국수 마니아' 문세윤을 감동하게 했다.문세윤은 본격적인 먹방을 위해 '먹장비'인 머리띠를 착용한 후 도리뱅뱅 초심자인 맛튀즈 3인방에게 쌈 조합까지 코칭 해 감탄을 자아냈다. 문세윤은 도리뱅뱅을 처음 맛본다는 조나단에 "너무 부럽다. 첫입 다시 느끼고 싶다"라며 부러워했다. 사장님이 충청남도 공주의 평양냉면집을 추천해 면 러버들의 기대를 높였다.평양냉면집 섭외 성공으로 뜻하지 않게 릴레이 10번 연속 성공 축하 이벤트인 '길거리 전신 마사지'가 펼쳐졌다. 길 한복판에서 환희(?)의 비명이 이어져 웃음을 자아냈다. 개운한 몸과 마음으로 찾아간 두 번째 맛집은 100% 메밀로 뽑은 면과 슴슴한 감칠맛을 자랑하는 육수로 안재현, 쯔양, 문세윤의 입맛을 사로잡았다. 이때 문세윤은 평양냉면이 낯선 조나단을 위해 1대1 스파르타 맛 교육을 실시, "음식도 사람처럼 고유의 매력이 있다"라는 조언과 함께 진짜 물맛과 육수 맛의 차이를 완벽히 이해시켜 먹대부의 면모를 입증했다.하지만 쾌조의 분위기 속에서 뜻밖의 복병이 찾아왔다. 바로 '어튈라' 특유의 예측 불가한 퇴근 시간에 문세윤이 반기를 든 것. 문세윤은 "집에 빨리 가야 한다. 오늘은 7시 퇴근"이라며 칼퇴근을 다짐했지만, 평양냉면집 사장님이 남편과 함께 맛있게 먹었던 제주도의 객주리집을 인생 맛집으로 소개해 반전을 선사했다.심지어 비행기 연착으로 인해 돌아오는 비행기가 없어, 당일 제주로 떠나면 다음 날 아침까지 제주에 머물러야 하는 상황. 안재현은 "우리 하루 자야 한대"라고 놀란 것도 잠시 "재밌을 것 같긴 하다"라며 해탈한 모습을 보여 웃음을 더했다. 하지만 불가피한 상황인 만큼, 제작진의 긴급회의 끝에 '어튈라' 최초로 사장님의 재추천을 받아 릴레이를 이어갔다.평양냉면집 사장님이 추천한 또 하나의 인생 맛집은 청주역 근처의 한 추어탕집이었고, 안재현, 쯔양, 조나단, 문세윤은 다행히 마지막 맛집 섭외에 무사히 성공했다. 이곳은 28년째 미꾸라지 요리를 이어온 맛집으로, 비린내 없이 맛깔난 추어탕과 칼칼한 해장국 같은 미꾸라지 조림, 식감이 살아있는 바삭한 튀김으로 '맛튀즈 3인방'과 문세윤의 폭풍 흡입을 유발했다. 특히 쯔양이 기본과 얼큰 추어탕을 모두 주문하며 쌍뚝배기 전술을 선보이자, 문세윤은 사장님에게 "쯔양 씨가 대한민국에서 최고 맛있게 잘 먹는 사람"이라고 소개해 웃음을 자아냈다.다사다난했던 하루 속에서 엄청난 허기를 견딘 쯔양은 남은 음식을 전부 해치우고도 "간에 기별도 안 갔다. 너무 배고프다"라고 고백, 문세윤마저 놀라게 한 1티어 스케일을 입증했다.방송 말미에는 추어탕집 사장님이 추천한 맛집을 들은 쯔양이 '자신의 찐 최애 음식'이라며 흥분을 감추지 못하는 모습이 포착됐다. 이에 다음 주에는 대체 어떤 먹행지가 '맛튀즈'를 기다리고 있을지 다가올 맛집 릴레이에 대한 기대를 치솟게 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr