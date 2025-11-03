사진 = '혤스클럽' 유튜브 채널 캡처

배우 김영대가 자신을 "가족 내 왕자님"이라고 표현하며 엉뚱한 매력을 드러냈다. 함께 출연한 김도훈은 친한 선배인 가수 영케이로부터 컴퓨터를 선물 받은 사연을 공개해 훈훈함을 더했다.가수 혜리가 운영하는 유튜브 채널 '혤스클럽'에서는 '유튜브 예능은 처음인 영대 왕자님과 그를 지키는 깡패 도훈이'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 김영대는 가족 내 포지션을 묻는 질문에 "저는 왕자님 포지션"이라고 답해 웃음을 안겼다. 전날 김영대와 함께 뛸 때 비가 오지 않았다는 말에 김도훈은 "왕자님이 '비 오지 말아라' 하니까 이제 걷힌 것"이라고 거들었고 혜리 역시 "역시 왕자님이라 주변에서 다 챙겨주는 스타일이네"라며 감탄했다.김도훈은 학창 시절 선후배였던 김영대에 대해 "김영대 형이 학교 다닐 때 약간 캐릭터가 좀 그랬다"며 "엉뚱한데 얼굴도 잘 생긴 사람 사람들은 이 분을 좋아하는데 본인은 모르는 뭐 그런 거 있잖냐"라고 말해 김영대의 엉뚱한 매력을 증언했다.그런가하면 김도훈은 최근 생긴 게임 취미에 대해 이야기하며 친한 형인 영케이에게서 컴퓨터를 선물 받은 사연을 공개했다. 김도훈은 "친한 형 중에 영케이 형이 같이 취미 공유를 하다가 형이 게임을 좋아하니까 '같이 하자'고 했는데 '집에 컴퓨터가 없어' 그랬더니 형이 컴퓨터를 선물로 줬다"고 털어놨다. 이에 혜리는 "짱이다"며 "좋은 친구다"라고 감탄했다.김영대는 자신은 게임을 못 한다며 취미로 피규어를 모으고 있다고 밝혔다. 그러면서 "건담부터 시작해서 레고도 많고 아이언맨도 있다"며 "이사 간 집에 진열장이 있어서 어떻게 채워야 할지 고민하다가 하나씩 하나씩 샀는데 거기에 중독돼서 이미 넘쳤다"고 고백하며 집이 난장판이 됐다고 전해 웃음을 자아냈다.또한 김도훈은 김영대의 귀여운 주사를 폭로해 눈길을 끌었다. 김도훈은 김영대의 주사를 보고 별명을 '영데렐라'로 지어줬다며 "취하면 갑자기 사라지는데 늘 그 시간이 12시였다"며 "최근에도 신이 나서 술을 마시다가 잠깐 화장실 가는 것처럼 사라지더니 30분이 지나도 안 돌아와 전화했더니 택시를 타고 가고 있더라"고 말해 폭소를 유발했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr