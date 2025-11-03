사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 김병철이 송지효의 행동을 폭로했다.3일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 영화 '구원자'의 주역 송지효, 김병철이 출연했다.이날 송지효는 "신동엽과 같이 술자리를 하고 싶었다. (이)동욱이한테 얘기를 많이 들었다"고 밝혔다. 신동엽이 "다음에 동욱이랑 같이 자리하자. 동욱이도 잘 마시니까"라고 하자, 송지효는 "걔도 마시면 끝장내는 타입"이라고 절친미를 드러냈다."'런닝맨'에는 술을 안 마시는 사람이 의외로 많지?"는 신동엽의 말에 송지효는 "유재석, 지석진 오빠가 안 마신다. 김종국 오빠는 1년에 한 번 연예대상 때 마시는데, 소주랑 물만 마시고, 마지막으로 아이스크림 하나 먹고 끝이다. 그런데 우리가 상상하는 이상으로 술을 마신다. 그런데 취한 모습을 본 적이 없다"며 감탄했다.김병철은 "송지효가 털털해서 그런지 촬영할 때도 막 벗더라. 좀 가서 입으라고 해도 그냥 갈아 입더라"고 폭로해 눈길을 끌었다. 송지효는 "그런 걸 크게 생각하지 않았다"면서도 "내복 입고 있었다. 선배님 제 맨살 봤어요?"라고 물어 폭소를 유발했다.신동엽은 "지효가 따뜻하고 예 의바르고 털털하다. 정말 미안한데, 에겐, 테토를 떠나서 그냥 고X가 달렸을 것 같다. 테스토스테론으로 가득 찼다. 종국이 와이프한테 '형수님' 하는 것처럼, 나한테도 '형님'하는 이미지인데, 꼬토녀다. 꼬스테스테론으로 가득해"라고 표현해 현장을 웃음바다로 만들었다.송지효가 "제가 여자여자한 거 잘 모른다"며 인정하자, 김병철은 "작업할 때 편하게 했다. 달려있을 것 같아서. 그래서 옷도 막 벗는 건가"라고 거들어 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr