그룹 아이들 미연/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 아이들 미연이 노래에 대한 열정으로 쇼케이스에서 작은 실수를 해 웃음을 자아냈다.미연은 3일 오후 4시 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 두 번째 미니 앨범 'My, Lover'(마이, 러버) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.이날 쇼케이스 무대를 앞두고 현장에선 미연이 백스테이지에서 목을 푸는 소리가 들려 웃음을 자아냈다. 그는 이에 대해 "팀에서는 메인 보컬로서 후렴을 맡아서 강하게 부르곤 했는데 한 곡을 편안하게 들으실 수 있도록 끌어가는 힘을 가수로서 갖고 싶었다. 노래를 잘하고 싶어서 쇼케이스 직전에도 열심히 연습했는데 다 들리실 줄 몰랐다. 죄송하다"라며 웃었다.미연은 앞으로의 목표로 "전 제가 노래할 때 가장 행복하고 좋다. 이런 마음이 잘 전해졌으면 좋겠다. 그런데 그 마음도 노래를 잘해야 잘 전달 될 것 같아 지금도 노력하고 있다"면서 "앞으로도 노래를 잘하는 가수가 되고 싶다. 나의 꿈이다. 잘하고 열심히 하는 미연이 되겠다"고 고백했다.미연의 'My, Lover'는 2002년 첫 미니 앨범 'MY' 이후 3년 6개월 만에 발매하는 새 앨범이다. 타이틀 곡 'Say My Name'은 팝 발라드 장르의 곡으로, 이별 뒤에도 사라지지 않는 이름의 울림을 담은 노래다. 선공개 곡 'Reno (Feat. Colde)'(레노)는 발매 직후 국내외 주요 음원 플랫폼에서 상위권에 올랐다. 미연은 이번 앨범 수록곡 'F.F.L.Y'(에프.에프.엘.와이)와 'You And No One Else'(유 앤드 노 원 엘스) 작사에 참여한 것으로 알려졌다.한편, 미연의 두 번째 미니 앨범 'My, Lover'(마이, 러버)는 3일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr