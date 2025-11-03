사진=박보검 SNS

배우 박보검이 남다른 소화력을 보였다.박보검은 3일 자신의 인스타그램에 "구름이 흐르고 하늘이 펼치고 파아란 바람이 불고"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 박보검이 보라색 패딩을 착용한 채 야외에서 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 박보검이 캡모자에 패딩 모자까지 다소 답답할 수 있는 패션을 보였음에도 팬들은 "보검이 덕에 오늘도 안 추운 것 같아" 등 뜨거운 반응을 보였다.한편 박보검은 최근까지 JTBC 토일드라마 '굿보이'로 열연, 현재 휴식을 취하며 차기작을 검토 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr