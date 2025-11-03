사진=박보검 SNS
배우 박보검이 남다른 소화력을 보였다.

박보검은 3일 자신의 인스타그램에 "구름이 흐르고 하늘이 펼치고 파아란 바람이 불고"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진들 속에는 박보검이 보라색 패딩을 착용한 채 야외에서 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 박보검이 캡모자에 패딩 모자까지 다소 답답할 수 있는 패션을 보였음에도 팬들은 "보검이 덕에 오늘도 안 추운 것 같아" 등 뜨거운 반응을 보였다.

한편 박보검은 최근까지 JTBC 토일드라마 '굿보이'로 열연, 현재 휴식을 취하며 차기작을 검토 중이다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

