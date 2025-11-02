사진=텐아시아DB

사진=SBS '런닝맨'

'런닝맨' 지예은이 복귀 소감을 전하던 중 눈물을 보였다.2일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'은 '런닝맨 주간 키워드' 레이스가 펼쳐졌다.이날 건강상 이유로 활동을 중단했던 지예은이 3주 만에 복귀하며 뜨거운 환영을 받았다. 지예은은 갑상선 기능 저하증으로 잠시 방송 활동을 중단하고 휴식을 취했던바.지석진은 "3주 만에 오니까 기분이 어떻냐"고 물었고, 지예은은 "유쾌함보다 뭉클하다"며 뿌엥하고 눈물을 터뜨렸다. 멤버들은 "호르몬이 왔다 갔다 하는 거"라며 위로했다.멤버들은 지예은의 복귀를 기념해 지예은이 먹고 싶은 음식을 직접 준비했다. 지예은은 원하는 메뉴로 회, 곰탕, 양장피, 북경오리 및 디저트 티라미수, 카페라테, 젤라토 등을 꼽았다.유재석은 "예은이 진짜 많이 먹는다"고 걱정하면서도 "좋은 말로 할 떄 3개로 줄이라"고 경고해 웃음을 자아냈다. 결국 지예은은 곰탕, 회, 양장피 그리고 카페라테로 메뉴를 줄였다.멤버들이 직전 준비한 만찬에 지예은은 "감사하다. 몸이 아프고 나니까 입맛이 바뀌더라"고 밝혀 웃음을 선사했다.버스 이동 중 지예은은 "제가 아파서 쉬는 동안 지효 언니가 따로 연락을 해줬다"며 고마움을 드러냈다. 양세찬은 "나도 전화를 자주 했다"면서 "이 친구가 나한테 빠질까 봐 걱정했다. 예은이도 은근히 전화를 안 끊어서 몇 번 전화를 안 했다"고 털어놔 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr