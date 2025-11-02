'미운 우리 새끼' 윤민수가 전처와 재산 분할에 대해 언급했다.
2일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 윤민수, 임원희, 김희철이 이혼 토크를 펼쳤다.
이날 김희철은 '결혼 기간에 따른 이혼 후 재산 분할 금액 차이'에 대해 궁금증을 드러냈다. 결혼 3년 만에 이혼한 임원희에게 그는 "이혼할 때 재산 안 나눴냐"고 물었고, 임원희는 "그런 건 없었다"고 밝혔다. 결혼생활을 20년간 한 윤민수는 "재산 많이 나눴냐"는 질문에 "그렇다. 그런데 우리는 합의를 잘했다. 살림살이 나눠 가진 건 재산 분할이라기보다 각자 필요한 걸 가지고 갔다"고 전했다. 그러면서 "우리는 합의를 예쁘게 했다. 소송 같은 거 없었다"고 재차 강조했고, 김희철은 "아름다운 이별을 한 거구나"라며 감탄했다.
김희철은 임원희에게 "신혼집 가구는 어떻게 나눴냐"고 물었다. 임원희는 "나누지 않고 나중에 다 버렸다"고 답했다. "중고판매라도 하지 그랬냐. 너무 아깝지 않냐"는 윤민수의 말에 그는 "그 추억은 추억대로 없어지는 게 맞지 않나 싶었다"고 이야기했다. "같이 살던 집은 누가 나갔냐"는 김희철의 집요한 궁금증에 임원희는 "그냥 그분이 나갔다"고 밝혔다. 이를 지켜보던 서장훈은 "우리나라에서 이혼한 사람들 사이에서 하고 싶은 말 다 하는 사람은 김희철이 유일할 거다. 저한테도 10년 동안 거리낌 없이 하고 싶은 말 다 하는 대단한 친구"라고 혀를 내둘러 웃음을 자아냈다.
이혼 상황에 대해 임원희는 "이혼을 알릴 생각이 없었는데, 이혼 기사가 1년 뒤에 났다. 크리스마스이브에 기사가 나서 묻혔다. 기사 굳이 낼 필요 없다고 생각했눈데, 어떤 기자가 알아내서 냈더라. 이혼 사실을 모르는 사람이 아직 많다"고 털어놨다. 김희철의 "결혼 발표와 이혼 발표 어떤 게 더 떨리나?"는 질문에 윤민수는 "이혼 발표"라고 즉답했고, 임원희는 "나는 둘 다 안 했다"고 말했다.
임원희는 윤민수를 향해 "새로운 사람 만날 의향이 있는지" 물으며 "나도 이혼 후 3년 동안 새로운 사람 만날 생각 없었다. 4~5년 차쯤 만나볼까 했더니 늦은 거다. 나이가 이미 들어서. 그때가 47~48살쯤이다. 혹시 같이 살 사람이 생기면 미루지 말라"고 조언했다. 이에 46살인 윤민수는 "그럼 난 어떡하라고"라며 좌절해 웃음을 안겼다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
2일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 윤민수, 임원희, 김희철이 이혼 토크를 펼쳤다.
이날 김희철은 '결혼 기간에 따른 이혼 후 재산 분할 금액 차이'에 대해 궁금증을 드러냈다. 결혼 3년 만에 이혼한 임원희에게 그는 "이혼할 때 재산 안 나눴냐"고 물었고, 임원희는 "그런 건 없었다"고 밝혔다. 결혼생활을 20년간 한 윤민수는 "재산 많이 나눴냐"는 질문에 "그렇다. 그런데 우리는 합의를 잘했다. 살림살이 나눠 가진 건 재산 분할이라기보다 각자 필요한 걸 가지고 갔다"고 전했다. 그러면서 "우리는 합의를 예쁘게 했다. 소송 같은 거 없었다"고 재차 강조했고, 김희철은 "아름다운 이별을 한 거구나"라며 감탄했다.
김희철은 임원희에게 "신혼집 가구는 어떻게 나눴냐"고 물었다. 임원희는 "나누지 않고 나중에 다 버렸다"고 답했다. "중고판매라도 하지 그랬냐. 너무 아깝지 않냐"는 윤민수의 말에 그는 "그 추억은 추억대로 없어지는 게 맞지 않나 싶었다"고 이야기했다. "같이 살던 집은 누가 나갔냐"는 김희철의 집요한 궁금증에 임원희는 "그냥 그분이 나갔다"고 밝혔다. 이를 지켜보던 서장훈은 "우리나라에서 이혼한 사람들 사이에서 하고 싶은 말 다 하는 사람은 김희철이 유일할 거다. 저한테도 10년 동안 거리낌 없이 하고 싶은 말 다 하는 대단한 친구"라고 혀를 내둘러 웃음을 자아냈다.
이혼 상황에 대해 임원희는 "이혼을 알릴 생각이 없었는데, 이혼 기사가 1년 뒤에 났다. 크리스마스이브에 기사가 나서 묻혔다. 기사 굳이 낼 필요 없다고 생각했눈데, 어떤 기자가 알아내서 냈더라. 이혼 사실을 모르는 사람이 아직 많다"고 털어놨다. 김희철의 "결혼 발표와 이혼 발표 어떤 게 더 떨리나?"는 질문에 윤민수는 "이혼 발표"라고 즉답했고, 임원희는 "나는 둘 다 안 했다"고 말했다.
임원희는 윤민수를 향해 "새로운 사람 만날 의향이 있는지" 물으며 "나도 이혼 후 3년 동안 새로운 사람 만날 생각 없었다. 4~5년 차쯤 만나볼까 했더니 늦은 거다. 나이가 이미 들어서. 그때가 47~48살쯤이다. 혹시 같이 살 사람이 생기면 미루지 말라"고 조언했다. 이에 46살인 윤민수는 "그럼 난 어떡하라고"라며 좌절해 웃음을 안겼다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT