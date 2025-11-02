[종합] '52세' 이상민, 재혼 7개월 만에 기쁜 소식…임신 축하받더니 "최초 공개" ('아형')

사진=텐아시아DB

이상민(52)이 깜짝 발표를 했다. 이에 멤버들에게 임신 축하를 받았지만, 알고보니 아이돌 제작 소식이었다.지난 1일 방송된 JTBC 예능 '아는 형님'(이하 '아형') 505회에서는 플라이 투 더 스카이 브라이언과 환희, '피식대학' 김민수와 정재형, 아이들 미연이 게스트로 출연했다.이날 이상민은 "나 최초 공개한다"고 말문을 열었다. 지난 4월 혼인신고를 하며 재혼한 이상민에게 멤버 "임신했어?"라고 물었고, "임신 축하합니다"라며 노래까지 불렀다.이에 이상민은 임신은 아니라며 "아이돌 제작을 하게 됐다. 1년 안을 목표로 잡고 있다"고 밝혔다. 이를 들은 서장훈은 "사업 안 한다더니 또 사업을 하냐"며 걱정했고, 강호동은 "빚잔치 끝내고 아이돌 제작이냐"고 덧붙였다.이상민은 유튜브 예능 '프로듀서 이상민'을 통해 신인 혼성그룹 오디션부터 데뷔까지 전 과정을 리얼하게 공개하는 K-POP 제작 프로젝트를 진행할 예정이다.이상민은 10세 연하의 비연예인과 열애 3개월 만에 재혼했다. 아내는 초혼으로 알려졌다. 이상민은 현재 아내가 시험관 시술을 받고 있다고 고백하기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr