사진=손태영 유튜브

배우 권상우가 간 수술 이후 근황을 전했다.1일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '미국 5년차 손태영 한국이 그리울 때 먹는 이것 (가을에 꼭 드셔보세요)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 권상우와 손태영은 일본 셰프가 운영하는 가게에서 즉석 떡볶이를 즐겼다. 권상우는 "어제 많이 먹고 러닝 나갔다가 헛구역질 났다"고 고백했고, 손태영은 "식탐이 있다"고 폭로했다.권상우의 식탐에 대해 손태영은 "한국에서도 많이 먹는다. 배고프면 예민해져서 뭘 빨리 뭘 먹여야 한다"고 전해 눈길을 끌었다.음식 얘기를 하던 이들은 "손태영이 쯔양 유튜브를 열심히 보더라"고 말했고, 권상우는 "영상을 많이 봐서 쯔양 지나가다가 보면 아는 척할 것 같다"고 내적 친밀감을 드러내 웃음을 안겼다.손태영이 쯔양의 위 크기를 언급하자 권상우는 "네 남자는 간이 크다. 그래서 잘랐잖아"라고 간 수술을 언급했다. 그러면서 "간이 다시 자랐다. 원래 두 달 만에 자라는데, 나는 한 달 만에 자랐다. 그래서 내가 용감한가 보다"라며 너스레를 떨었다.앞서 권상우는 아내 없는 시기 혼자서 간 혈관종 제거 수술을 받았다고 밝힌 바 있다. 당시 간을 손바닥만큼 떼어냈지만, 의사가 "권상우 씨는 간이 크다. 30% 떼어내도 일반인 간 크기"라고 설명한 것으로 알려졌다.한국 귀국 일정을 확정한 권상우는 "12일 머물렀다. 미국에 온 것 중에 최고 짧게 있다가 간다"면서 "한국에 가야 할 일이 많다. 직접 가서 해야 할 일이 많다"고 토로했다.권상우와 손태영은 학부모 토크도 잊지 않았다. 두 사람은 아들 룩희가 학교 육상부 선생님, 선배에게 입단 제의를 받았다고 밝히며 "육상부 우승자가 100미터 11.2~3초인데, 룩희가 11.4초다. 또 경기할 때 상대편 코치한테 '우리팀에도 너같이 빠른 선수가 필요하다'는 말을 들었다고 하더라. 어깨가 으쓱했을 거"라며 자랑했다.한편, 손태영과 권상우는 지난 2008년 결혼 후 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr