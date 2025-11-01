사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

'놀라운 토요일' 개그맨 곽범이 가정 불화설을 고백했다.1일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 god 박준형, 개그맨 곽범, 모델 정혁이 출연했다.이날 곽범은 '놀토' 떄문에 가족 불화가 생겼다고 고백해 눈길을 끌었다. 그는 꼭 '놀토' 회식을 가보고 싶었다. 신동엽 선배랑 술자리 함께할 수 있다는 게 영광이니까. 그런데 첫 출연 때 회식에 참여할 수 있었다"고 회상했다.곽범은 "자연스레 2차까지 가게 됐다. 그런데 와이프한테 보고된 게 아니었다. 그래도 이 기회가 다시 오지 않을 것 같아서 갔다"고 밝혔다.분위기에 휩쓸린 곽범은 "새벽 2시 반에 팔씨름 대회가 열렸다. 신동엽 선배와 팔씨름하는 게 영광이었는데, 손을 딱 잡는 순간 스마트워치에 '와이프'라고 전화가 뜨더라"고 털어놨다.신동엽에게 양해를 구하고 전화를 받은 곽범은 "와이프가 '너 뭐 하냐'고 묻더라. '나 지금 신동엽 선배랑 왼손 팔씨름 하려고 한다'고 자랑했더니, '술 취했으면 들어와. 이 시간에 무슨 미친 소리냐'고 하더라. 너무 혼나다가 인사도 못하고 집에 불려 갔다"며 아쉬움을 드러냈다.한편, 넉살이 둘째 탄생 소식을 전했다. 3년 만에 득남한 그는 "아이 이목구비가 뚜렷하다. 둘째를 보자마자 할리우드 생각이 났다. '타이타닉6' 주인공은 너라고 할 정도"라고 자랑했다.붐이 "박준형에게 기쁜 소식이 있다"고 전하자, 멤버들은 "둘째냐"고 기대감을 내비쳤다. 박준형은 "난 인제 못 해, 안 해"라면서 "딸을 너무 사랑하니까, 사랑을 나눌 수가 없다. 못 하는 건 아니고, 안 한다"고 분명하게 밝혀 웃음을 선사했다.올해 56세인 박준형은 '슈퍼레이스 프리스타일' MC 발탁에 대해 "날 MC로 쓴 건 실수인 것 같다. 종이 대본, 프롬포터 다 안 보인다"고 토로했다.이에 정혁과 곽범은 "제보한 게 있다"면서 "종이 대본에서 프롬포터로 바꿨는데, 그것도 안 보인다고 해서 딜레이만 3시간 됐다. 본인이 못 읽고 욕을 해서 삐 처리됐다"고 폭로해 배꼽을 쥐게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr