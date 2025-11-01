이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '불후의 명곡'

정신건강의학과 전문의 오은영 박사가 과거 대장암 진단과 3개월 시한부 선고를 받았던 당시 심경을 밝혔다.1일 방송된 KBS2TV '불후의 명곡'에서는 '2025 청춘 마이크' 특집이 펼쳐진 가운데 방송 말미에 다음 주 예고편이 공개됐다.예고 영상 속 오은영 박사는 "처음 섭외 받았을 때 노래만 안 시키면 나간다고 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.이어 오 박사는 "의사들이 생각보다 자신의 건강을 잘 돌보지 못할 때가 많다"며 과거를 회상했다. 이어 "제가 대장암 진단을 받고 수술을 했다. 수술실 안으로 걸어 들어가면서 아이의 이름을 목 놓아 불렀다"고 털어놨다. 순간 울컥한 감정이 전해지며 스튜디오도 숙연해졌다.오 박사는 "너무 보고 싶다, 너무 그립다"며 누군가를 향한 그리운 마음을 전해 궁금증을 자아냈다.앞서 오 박사는 2008년 담낭 종양과 대장암으로 3개월 시한부 판정을 받았다고 밝힌 바 있다. 그는 2021년 KBS2 '대화의 희열3'에서"의사가 대장암이 전이됐다면 3개월 살 수 있다고 했다. 그런데 다행히 담낭 종양은 악성 같았지만 아니였다. 대장암은 초기 발견이라 완벽하게 제거했다"고 말했다.'불후의 명곡' 명사 오은영 특집은 오는 8일 토요일 오후 6시 5분에 방송된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr