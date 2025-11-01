이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

가수 백지영이 KBS2 예능 '살림하는 남자들 시즌2'에서 하차한 이유를 직접 밝혔다.1일 백지영의 채널에는 "백지영이 정석원이랑 서울 근교에서 캠핑하던 중 갑자기 열받은 이유는?"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 백지영은 "('살림남') 내가 그냥 그만두게 됐다"고 솔직히 밝혔다. 이어 "일하는 동안 매주 목요일 일주일에 한 번 녹화를 지키기가 너무 힘들었다. 스케줄도 해외 투어도 있고 그랬다"고 설명했다.백지영은 "내가 (MC를) 2년 조금 못했다. 근데 대타로 MC를 세 번이나 썼다"며 "이번 연발에는 내가 공연도 있다. 그래서 녹화 날짜를 좀 (변경) 해주면 안 되냐 했는데 인력 때문에 물리적으로 불가능하다고 했다"고 전했다.그는 또한 "살람남 측에서는 나 공연하는데 피해 주는 게 싫은 거다. 그래서 슬프지만 아름답게 헤어졌다. 마지막 녹화에서 겁나 울었다"고 심경을 밝혔다.이어 끝까지 자리를 지키지 못한 아쉬움도 전했다. 그는 "유종의 미를 못 거둬서 죄송하다. 그래도 언젠가 (박) 서진이 옆에 게스트로 앉아 있을지도 모른다"고 덧붙였다.한편, 백지영은 지난해 4월부터 '살림남2' MC로 활약했으며, 지난달 18일 방송을 끝으로 프로그램을 떠났다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr