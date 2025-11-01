이미지 크게보기 사진 = tvN '태풍상사'

이미지 크게보기 사진 = tvN '태풍상사'

강태풍(이준호 분)이 오미선(김민하 분)에게 진심을 고백했다.1일 방송된 tvN '태풍상사'에서는 오미선에게 자신의 속마음을 고백하는 강태풍의 모습이 그려졌다.강태풍은 오미선의 손에 있는 상처를 발견하고 "다쳤어요?"라고 걱정했다. 오미선은 "튜브 꺼내다가, 큰 상처도 아닌데"라며 손을 감추며 돌아섰다.이때 강태풍은 "오주임님, 나 오주임님 좋아하는 것 같다. 지금 주임님 되게 더럽고 꾀죄죄한데 근데 예쁘다"라고 직진 고백을 했다.쑥스러운 표정을 지으며 오미선은 "본인도 막 그렇게 깨끗하지는 않은데"라고 말했다. 또 강태풍은 "맨날 똑같은데 점점 더 청순해지는 것 같다. 화날 때는 귀엽고, 웃을 때는 더 예쁘다"라고 호감을 드러냈다.오미선은 "잠이 모자라서 그런 것 같다. 가서 잠 좀 주무세요"라고 말했지만 좋아하는 표정을 숨기지 못했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr