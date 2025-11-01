사진제공=SLL, 드라마하우스, 바로엔터테인먼트

명세빈이 노후 대책 마련에 새로운 돌파구를 찾는다.오늘(1일) 방송될 JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'(이하 '김부장') 3회에서는 박하진(명세빈 분)이 동생 부부 박하영(이세희 분), 한상철(이강욱 분)로부터 거부할 수 없는 매력적인 제안을 받는다.극 중 박하진은 집안 살림을 도맡아 하며 남편 김낙수(류승룡 분)가 대기업 부장이 될 때까지 알뜰살뜰 내조해온 가정주부. 늘 든든하게 가족을 지켜줬던 남편의 울타리가 시간이 지나면서 조금씩 흔들리는 것을 느끼고 가족의 노후를 설계하기 위해 여러 방법을 모색 중이다.하지만 노후 대비를 위해 공인중개사 시험을 보겠다는 각오가 김낙수의 만류로 인해 잠시 답보 상태에 머무르고 있다. 김낙수의 임원 승진도 보장할 수 없는 가운데 동생 내외가 전한 뜻밖의 한 마디가 박하진의 귀를 솔깃하게 만든다.공개된 사진 속 박하진은 늦둥이 막내 박하영, 한상철 부부와 진지한 대화를 나누고 있다. 공대 출신 사업가인 제부 한상철이 새로운 사업의 시작을 앞두고 통신사 쪽 영업 출신의 인력이 필요하다며 김낙수에게 스카웃 제의를 하는 것. 눈을 반짝이며 무언가를 열심히 설명하는 박하영, 한상철과 두 사람의 말에 귀를 기울이는 박하진의 묘한 표정이 궁금증을 자극한다.임원 승진에 대한 보장 없는 희망만을 바라보기엔 노후에 대한 걱정도 커져 가고 있는 만큼 동생 부부의 이러한 제안은 박하진의 마음을 사정없이 흔들 예정이다. 남편의 자존심도, 가족의 미래도 지키고 싶은 박하진이 박하영, 한상철 부부의 스카웃 제의에 어떤 반응을 보일지 그녀의 선택에 관심이 집중된다.남편 류승룡을 위한 아내 명세빈의 은밀한 내조가 시작될 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 3회는 오늘(1일) 밤 10시 40분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr