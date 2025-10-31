사진=유튜브 '집대성'

'집대성' 에픽하이가 빅뱅 멤버 추가 모집을 제안했다.31일 유튜브 채널 '집대성'에는 '이 영상을 GD가 좋아합니다. 이 영상을 태양이 싫어합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 대성은 에픽하이 타블로, 미쓰라, 투컷과 함께했다. 에픽하이 멤버들은 인사도 전에 '빅뱅 컴백'에 대한 질문을 쏟아냈다. 대성은 "아직 곡 준비되어 있는 게 없다. 내년 코첼라 활동부터 시작"이라고 설명했다.빅뱅 앨범에 대해 대성은 "용사마(지드래곤) 플랜에 따라 다르다"고 덧붙였지만, 타블로는 "빅뱅이 안 만들어 놨을 리가 없다"고 확신해 웃음을 안겼다.에픽하이는 "빅뱅이 케이팝+힙합 되는 아이돌 아니었냐"면서 "우리는 너희랑 경쟁하는 거다. 힙합 되는 케이팝 3인조"라며 경쟁심을 불태웠다.타블로가 3인조 콘셉트 겹치는 걸 피하기 위해 "빅뱅 오디션을 해서 한두 명 멤버 추가 모집하라"고 말하자, 투컷은 "그냥 우리랑 합칠래?"라고 제안했다.대성은 "차라리 그게 낫다"면서도 "GD한테 말하라"고 전했다. 이에 타블로는 "지용이한테 얘기하면 턱도 없다", 미쓰라는 "GD 만날 구실이 없다"고 토로했다.투컷은 "지용이는 이런 거 나오면 하트만 누르고 간다"고 폭로해 웃음을 선사했다. 미쓰라는 "지용이가 하루에 하트 1만개 누른다는 소문이 있다"며 공감했다.대성은 GD의 활발한 SNS 활동을 폭로하며 "'날 봐 귀순' 만들 때 급한데 연락이 안 된 적이 있다. 쿠시 형은 SNS 보다가 좋아요 누르면 전화한다고 하더라"고 전했다.한편, 타블로는 "우리가 YG에 7~9년 있었는데, 다들 YG 하면 세븐, 지누션, 거미, 빅뱅만 생각하더라. 서운했다"면서 "당시 YG를 사람들이 싫어하는 이유를 알겠더라. 나도 YG가 아니었다면 싫어했을 거"라고 털어놨다.타블로는 빅뱅, 2NE1, 에픽하이, 싸이, 블랙핑크 등 연달아 YG 아티스트가 승승장구하던 시절을 떠올리며 "MAMA 시상식 하는데 YG 가수밖에 없더러라. 빅뱅 덕분에 우리가 5년은 먹고살았다"고 고마움을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr