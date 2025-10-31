이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '송승환의 원더풀라이프'

코미디언 임하룡이 정신병원에서 3년간 근무한 사연을 공개하며 당시 소문에 대해 해명했다.31일 송승환의 채널 '송승환의 원더풀라이프'에는 "희극인 임하룡 3화 (연기의 밑거름이 된정신병원에서의 3년)"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 임하룡은 국립정신병원에서 일하게 된 계기와 연극 활동을 회상했다. 그는 "국립정신병원에 취직을 했다. 당시 의료부장이셨던 김유광 박사님이 '내 밑에 조수로 있어라'라며 자비로 월급을 주셨다"며 정신병원에서 3년을 근무했다고 밝혔다.이어 "목요일마다 사이코드라마와 연극을 했다. 박사님이 '너는 연예계로 가는 게 좋겠다'고 말씀하셨다"며 웃음을 지었다.임하룡은 당시의 에피소드도 솔직히 털어놨다. 그는 "환우분들과 연극 역할을 하는데 아빠와 딸, 아들 역할을 하다가 귀싸대기를 맞은 적도 있다"며 "한 '내가 정신 이상이 있었는데 많이 고쳐서 방송에 나온다'는 소문도 돌았다. 매일 출퇴근하니까 사람들은 날 '통원 환자'라고 오해했다"고 덧붙였다.한편 임하룡은 1981년 KBS 특채 개그맨으로 데뷔했다. KBS 2TV '유머 1번지', MBC TV '오늘은 좋은 날' 등에서 활약했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr