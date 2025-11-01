이미지 크게보기 사진 = MBN·채널S '전현무계획3'

배우 이정은이 과거 연소득 20만 원으로 생활하며 겪었던 힘든 시절을 회상했다.31일 방송된 MBN·채널S 예능 프로그램 '전현무계획3' 3회에서는 배우 이정은과 정려원이 전현무, 곽튜브(곽준빈)와 보령으로 '먹트립'을 떠난 모습이 그려졌다.이날 방송에서 데뷔 34년 차 배우 이정은은 "연극배우 시절에 1년에 20만 원 벌었다"고 과거 수입에 대해 털어놨다. 또 생계를 위해 다양한 일을 경험했다며 "식당에서도 일하면서 버텼다"며 힘들었던 시절을 회상했다. 이어 이러한 경험이 생활 연기와 연기 완성도에 큰 도움이 됐다고 전했다.이정은은 배우 염혜란과 라이벌 의식이 있냐는 질문에 "라이벌 의식이 있을 수도? (염혜란은) 현재 대세 배우다. 배우는 현실을 직시해야 한다. 같은 역할이 오면 '나도 하고 싶은데?'라는 마음이 든다. 하지만 어떤 대본은 내가 하는 게 생각이 안 나고 다른 배우가 잘할 것 같은 모습이 떠오르면 그 작품은 하지 않는다"고 솔직하게 말했다.한편 이정은은 1991년 연극 '한여름밤의 꿈'으로 데뷔했다. 그는 데뷔 초 연극과 뮤지컬에서 활동하다가 이후 드라마 '오 나의 귀신님' '미스터 션샤인' 함안댁 '쌈 마이웨이', 영화 '기생충'에서 인상적인 연기를 펼치며 대중들에게 이름을 알렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr