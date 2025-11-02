사진제공=SBS

배우 안은진이 드라마 '키스는 괜히 해서!'에서 애엄마로 위장 취업한 싱글녀로 분한다.오는 12일 방송되는 SBS 새 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'는 생계를 위해 애엄마로 위장 취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장님의 쌍방 속앓이 로맨스를 그린다. 장기용(공지혁 역)과 안은진(고다림 역)의 키스부터 시작하는 도파민 폭발 로맨스를 예고하며 방송 전부터 뜨거운 관심을 모으고 있다.안은진은 극 중 여자 주인공 고다림 역을 맡았다. 고다림은 아무리 힘든 상황에서도 늘 밝고 꿋꿋한 모습을 보여주는 인물이다. 고다림은 애엄마로 위장까지 하며 어렵게 입사한 회사에서 하필이면 천재지변급 키스를 한 남자 공지혁과 재회하게 된다. 정직원이 되는 것 외에 아무 관심 없던 고다림이 공지혁을 만나며 심경의 변화를 겪는다.제작진은 "안은진 배우는 현장에서도 늘 다른 배우들, 스태프들에게 밝은 에너지를 주는 해피 바이러스 그 자체였다. 안은진이 웃으면 모두 함께 웃었고, 안은진이 깊이 몰입할 때면 모두 함께 숨을 죽이고 그녀를 지켜봤다. '키스는 괜히 해서!'를 통해 연기 잘하는 배우를 넘어 사랑스럽고 매력적인 대체 불가 배우로 거듭날 안은진에 많은 응원 부탁드린다"고 전했다.'키스는 괜히 해서!'는 12일 오후 9시에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr