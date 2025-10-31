10기 영식, 결국 터질게 터졌다…앞담화에 정색하더니 식사 거부 "입맛 없어" ('지볶행')

사진제공=ENA, SBS Plus

나는 SOLO’(나는 솔로) 4기 영수, 정숙과 10기 영식, ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’) 백합이 드디어 인도 여행의 마지막 장을 장식한다.31일 방송하는 ENA, SBS Plus 예능 ‘지지고 볶는 여행’(이하 ‘지볶행’)에서는 4기 영수-정숙과 10기 영식-백합이 인도 여행 최후의 날을 맞아 단체 회동을 갖는 모습이 그려진다.이날 4기 영수와 10기 영식은 ‘여행 파트너’ 4기 정숙과 백합을 각각 떼어놓은 채 분위기 좋은 펍에서 만난다. 4기 영수는 10기 영식을 보자마자 “난 (4기 정숙과) 둘이 죽어야 끝나는 게임을 하다 왔어”라고 하소연하고, 10기 영식 역시 “난 여행 계획도 내가 짜야 해, 리드도 해야 해”라면서 자신의 고충을 토로한다.그런데 10기 영식은 4기 영수의 넋두리를 듣던 중 “4기 정숙님이 아니었으면 (4기 영수님이) 인도에 못 왔잖아. 4기 정숙님이 먼저 픽스돼서 형이 매칭된 거잖아”라고 ‘팩폭’해 4기 영수를 뜨끔하게 만든다. 10기 영식의 지적에 큰 깨달음을 얻은 4기 영수는 “내가 힘든 건 줄 알았는데 4기 정숙이가 더 힘들었겠네. 확 미안해지네”라며 인정한다.인도를 떠나기 전날 밤, 4기 정숙을 마음을 이해하게 된 4기 영수가 4기 정숙과 앙금을 풀 수 있을지 관심이 모아지는 가운데, 네 사람은 인도에서의 마지막 날을 기념하려 ‘단체 회동’을 가진다.숙소 근처 한식당에서 만난 이들은 각자의 여행 이야기를 늘어놓는다. 4기 정숙은 “우린 전통 혼례복 입고 결혼식도 했잖아~”라고 자랑한다. 그러자 백합은 “그거 내가 되게 하고 싶었던 건데”라며 부러워한다. 이어 백합은 “저희는 하루에 한 끼만 사 먹었다. 돈이 이만큼이나 남았다”고, 10기 영식 때문에 하고 싶은 일들을 하지 못했음을 내비친다.심지어 백합은 4기 정숙에게 “나 어제 울었어”라고 고백하며 ‘한풀이 타임’에 불을 붙인다. 4기 정숙은 백합의 얘기를 듣더니 “언니 입장에서는 수난사지"라고 공감한다. 4기 정숙의 위로에 설움이 터진 백합은 “(10기 영식이) 인도까지 왔으면 인도의 모든 것을 봐야 한다면서”라며 울컥하더니 “모든 일정이 힘들었어. 내가 화가 나는 포인트가 이거야”라고 10기 영식에 대한 ‘앞담화’를 가동한다.옆에서 이를 듣던 10기 영식의 표정은 점점 굳어지고, 결국 그는 “난 별로 입맛이 없어. 백합님이 많이 먹어. 힘들게 여행을 했다고 하니 미안해지네”라며 ‘식사 거부’ 모드에 들어간다.‘위기’의 백합과 10기 영식, 그리고 4기 영수-정숙이 인도 여행 마지막 날 해피엔딩을 맞을 수 있을지, 이들의 마지막 이야기는 이날 오후 8시 40분 방송되는 ‘지지고 볶는 여행’ 34회에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr