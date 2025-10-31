사진제공=Plus, Kstar

아나운서 윤태진이 결혼 포부를 밝혔다.31일 SBS Plus, Kstar 예능 '리얼 연애실험실 독사과 시즌2'(이하 '독사과2')제작발표회가 온라인으로 생중계됐다. 행사에는 전현무, 양세찬, 이은지, 윤태진, 허영지가 참석했다.'독사과'는 사랑하는 사람의 본모습을 낱낱이 공개하는 밀착 리얼실험카메라다. 1년 만에 돌아온 시즌2는 '독사과'의 메인 코너인 밀착 실험카메라 독사과 챌린지를 프로그램 전체로 확장시켰다. MC로는 시즌1에서 활약했던 전현무, 양세찬, 이은지와 함께 '새 MC' 윤태진, 허영지가 합류했다. 시즌1에 출연했던 츄, 성지인은 하차했다.시즌2에 합류한 허영지는 "'독사과2' 때문에 화가 많아졌다. 내 연애 이야기인 것처럼 몰입해서 보게 되더라. 너무 촘촘한 설계 때문에 빠져나올 수 없겠더라"고 말했다.윤태진은 "여기서 연애를 배워서 결혼하겠다"는 포부를 밝혔다. 이어 "녹화하면서 느꼈는데, 소극적으로 쳐다보는 플러팅 만으로는 통하지 않겠구나를 느꼈다. 애플녀 분들이 엄청 적극적이다. 리드를 할때도 적극적이어서, 다음 연애를 한다면 적극적인 모습을 보여줘야겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다. 이에 이은지는 "누가 '연애도 일이라고 생각하고 해야돼'라고 하더라. 그 말이 맞는 것 같다"고 공감했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr