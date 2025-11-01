사진제공=SBS Plus, Kstar

전현무가 '탈모약' 주는 여친에 대해 해명했다.31일 SBS Plus, Kstar 예능 '리얼 연애실험실 독사과 시즌2'(이하 '독사과2')제작발표회가 온라인으로 생중계됐다. 행사에는 전현무, 양세찬, 이은지, 윤태진, 허영지가 참석했다.'독사과'는 사랑하는 사람의 본모습을 낱낱이 공개하는 밀착 리얼실험카메라다. 1년 만에 돌아온 시즌2는 '독사과'의 메인 코너인 밀착 실험카메라 독사과 챌린지를 프로그램 전체로 확장시켰다. MC로는 시즌1에서 활약했던 전현무, 양세찬, 이은지와 함께 '새 MC' 윤태진, 허영지가 합류했다. 시즌1에 출연했던 츄, 성지인은 하차했다.전현무는 시즌1에 이어 시즌2에서도 다양한 연애 에피소드를 털어놓을 것을 예고했다. 그는 "지금까지 과거 연애를 많이 했다면, 이제는 오며가며"라고 해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이에 전현무는 다급하게 "남의 이야기나 들은 이야기"라고 정정하며 "썸이든 뭐든 탈탈 털어서 말하겠다"고 밝혔다.이에 양세찬은 "알아서 이야기하니까 걱정하지 말라. 본인이 못 멈춘다"고 말했고, 허영지도 "당장 첫회부터 쏟아진다"고 강조했다.앞서 '독사과2' 보도자료에는 전현무가 "남자로서는 (관심 있는 여자가) 별거 아닌 거라도 챙겨주면 정말 기억에 오래 남는다. 저렇게 떠받들어주면 너무 좋지"라며 "나 같은 경우는 머리카락이 많이 날아갔으니까"라고 말했다. 이에 윤태진이 "아, 그럼 탈모약"이라고 콕 집어 전현무를 당황케 했다는 내용이 담겼다.이에 전현무는 "'탈모약 주는 여친에 감동받아' 기사는 무슨 이야기인지 설명 좀 해달라. 그런 이야기는 언제 나온거냐. 어떤 여자친구가 탈모약을 주냐"며 웃었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr