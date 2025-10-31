사진='씬의 한수' 캡처

사진='씬의 한수' 캡처

모델 겸 배우 장윤주가 총괄하고 가수 청하가 모델로 참여한 유튜브 콘텐츠 비하인드 영상이 공개됐다.장윤주는 크리에이티브 디렉터로 참여해 오랜 모델 경력을 바탕으로 매거진 보그와 협업해 위스키와 푸드 페어링을 감각적으로 보여주는 씬을 연출했다. 두 사람은 청하의 화보 촬영에 이어 다양한 주제의 대화를 나눴다.화보 주인공으로 참여한 청하는 "화보 촬영을 앞두고 긴장을 많이 했는데 현장에서 장윤주 선배의 따듯한 조언과 응원 덕에 편하게 촬영할 수 있었다"고 전했다. 이에 장윤주는 "청하는 특별한 디렉팅이 필요 없을 만큼 탁월한 이해력과 몰입력을 가진 아티스트로, 훌륭한 결과물이 나와 만족스럽다"며 칭찬을 아끼지 않았다.또, 청하는 "프로듀스 101이 지금의 청하를 있게 해준 결정적인 순간이었다"며 "함께했던 아이오아이 멤버들과의 협업도 다시 한번 이뤄보고 싶다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr