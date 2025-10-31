사진제공=채널A '마스크 셰프'

‘마스크 셰프’ 서장훈이 조커 마스크를 쓰고 등장한 참가자의 정체를 전혀 예측하지 못한다.채널A 신규 예능 ‘마스크 셰프’가 오늘(31일) 밤 9시 40분에 첫 방송된다.‘마스크 셰프’는 정체를 감춘 도전자들이 오직 맛 하나만으로 승부하는 신개념 요리 대결 프로그램. ‘마스크 셰프’의 MC로는 미식가 서장훈이, 심사위원으로는 스타 셰프 강레오, 정지선, 김도윤이 출연한다. 특히 1라운드에서 승리한 도전자에게 지목을 당한 스타 셰프는 2라운드 요리 대결에 직접 출전하게 되어 더욱 긴장감 넘치는 구성을 예고한다.이날 방송에서는 일본 현지 음식 재현에 도전한 조커 마스크와 요리 고수에게 직접 비법을 전수받은 황태자 마스크, 그리고 오직 전자레인지만 사용하는 파격적인 요리법의 전자레인지 마스크가 등장해 색다른 요리를 선보일 예정이다.조커 마스크는 영화 ‘조커’ 속 계단 춤을 따라 하며 인상적인 등장을 해 이목을 집중시킨다. 이를 본 MC 서장훈은 “누군지 전혀 감이 오지 않는다”며 당황스러운 마음을 숨김없이 드러낸다.조커 마스크의 음식을 맛본 정지선 셰프는 예상치 못한 심사평으로 현장을 술렁이게 한다. 과연 조커 마스크의 승패 결과는 어떻게 될지 이날 방송에서 공개된다.요리 고수에게 직접 전수받은 비법을 바탕으로 자신감 넘치는 요리를 선보인 황태자 마스크와 불을 전혀 사용하지 않고 오직 전자레인지만 사용하는 신개념 조리법을 보여준 전자레인지 마스크의 요리 실력에 출연진 모두가 놀라움을 감추지 못했다고. 특히 강레오 셰프는 “요리의 핵심은 불인데 과연 어떤 음식이 나올지 궁금하다”며 큰 기대감을 드러낸다.세 명의 도전자 중 1라운드의 승자는 누가 될지 주목되는 가운데, 2라운드에서는 어떤 스타 셰프와 도전자가 치열한 1:1 요리 대결을 펼칠지에도 관심이 집중된다.정체를 감춘 도전자들이 오직 맛 하나만으로 승부하는 신개념 요리 대결 프로그램 ‘마스크 셰프’는 오늘(31일) 밤 9시 40분에 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr