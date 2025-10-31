사진제공=tvN

'얄미운 사랑' 임지연이 극 중 배우 이정재와 핑크빛을 그린다.다음 달 3일 방송되는 tvN 새 월화드라마 '얄미운 사랑' 측은 이정재, 임지연, 김지훈, 서지혜가 직접 밝힌 관전 포인트를 공개했다.'얄미운 사랑'은 초심을 잃은 국민 배우와 정의 실현에 목매는 연예부 기자의 디스 전쟁, 팩트 폭격, 편견 타파 드라마다. 하루가 멀다 하고 별의별 사건이 터지는 스펙터클한 연예계에 얄미운 악연으로 얽힌 톱스타와 연예부 기자의 앙숙 케미스트리가 색다른 웃음 속 공감과 설렘을 선사할 예정이다.먼저 이정재는 '착한형사 강필구'로 형사 전문 국민 배우가 된 임현준 역을 맡아 유쾌하고 노련한 코믹 연기를 선보인다. 그는 "무게감 있는 작품들을 많이 하다 보니 가볍고 발랄한 작품을 해보고 싶었다"라고 작품 선택의 이유를 밝혔다. 이어 그는 "'얄미운 사랑'은 연말과 잘 어울리는 작품이라고 생각한다. 재밌게 봐주시면 좋겠다"고 덧붙였다.임지연은 정치부 에이스에서 연예부 새내기가 된 기자 위정신 역을 맡았다. 임지연은 "정말 오랜만인 이정재 배우의 코믹 연기가 관전 포인트"라며 "카리스마 넘치는 모습을 기억하는 요즘 시청자분들에게 색다른 즐거움을 안겨줄 수 있을 거라고 생각한다"고 덧붙였다. 이어 그는 "재미가 보장된 드라마다. 보시면 후회하지 않으실 것"이라고 자신했다.'얄미운 사랑'은 오는 11월 3일 오후 8시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr