'필승 원더독스' 김연경 감독이 결국 폭발한다.오는 11월 2일 밤 9시 10분 방송되는 MBC 예능 프로그램 '신인감독 김연경' 6회에서는 필승 원더독스와 대학 리그 우승팀 광주여자대학교(이하 광주여대) 배구단의 끝나지 않은 승부가 이어진다.앞서 광주여대와의 경기를 시작한 '필승 원더독스'는 연패를 끊어내기 위해 고군분투한다. 하지만 '필승 원더독스' 선수들은 상대의 날카로운 역습에 흔들리며 코트 위 긴장감이 고조된다. 분위기가 가라앉자 김연경 감독의 얼굴엔 점점 불안과 답답함이 스친다.결국 김연경 감독은 선수들의 잦은 범실에 "감독으로서 정말 답답해"라며 분노를 터뜨린다. 득점은 이어지지만, 과정이 매끄럽지 못한 선수들의 플레이에 쌓인 감정이 폭발한 것. 승패에 따라 팀의 존폐가 달린 만큼, 한 경기 한 경기가 소중한 상황이다.그 가운데, 김연경 감독의 '아픈 손가락' 인쿠시가 드디어 각성 모드에 돌입하며 팀의 분위기를 뒤흔드는 새로운 에이스로 부상한다. 과연 인쿠시는 이번 경기를 통해 자신의 존재를 확실히 각인시킬 수 있을지, 또한 '필승 원더독스'는 대학 리그 챔피언이자 전국대회까지 휩쓴 광주여대 배구단을 상대로 승리할 수 있을지, 예측불허 경기 결과에 궁금증이 치솟는다.'신인감독 김연경' 6회는 오는 11월 2일 밤 9시 10분에 방송되며, 공식 유튜브 채널 '원더독스 라커룸'을 통해 미공개 콘텐츠도 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr