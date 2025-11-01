/ 사진=EBS

치어리더 김연정과 결혼 소식을 밝힌 야구 선수 하주석이 '세상을 비집고'에 출연한다. 하주석은 올 시즌을 앞두고 1년 총액 1억 1,000만 원에 FA 계약을 맺으며 한화에 잔류했다.경기 시작 30분 전 경계가 삼엄한 통제 구역을 뚫은 세 사람 앞에 야구 선수가 등장했다. 세비고 친구들은 하주석 선수와 만난다. 세비고 친구들은 놀라움과 황홀감은 잠시 접어둔 채 선수에게 막간 투구 레슨을 받는다. 하지만 마음과 달리 공이 패대기쳐지는 상황들이 난무한다. 아수라장 속에서도 안정적인 제구력을 선보인 자가 존재해 모두가 깜짝 놀란다.매 경기 구름 관중을 몰고 다니는 프로 야구, 수많은 인파 속에서 장애인의 이동은 더욱 제한적일 수밖에 없다. 갖은 걱정과 두려움으로 직관은 엄두도 못 내던 친구들이지만, 끝없는 행렬로부터 자유로운 장애인 전용 출입구부터 탁 트인 개방감을 자랑하는 장애인 좌석에 쾌적한 장애인 전용 엘리베이터까지, 세 사람은 베리어프리를 만끽하며 야구장 문턱을 무사히 프리 패스한다.안심하고 직관할 수 있도록 배려한 좌석 가드에 감탄하고, 푸드 코트의 또 다른 베리어프리에 또 한 번 무릎을 친다.시즌 막판까지 치열한 선두 경쟁을 벌인 이글스와 트윈스! 세비고 친구들의 응원 속에 치러진 두 팀의 맞대결은 ‘미리 보는 한국 시리즈’로 불리며 어느 때보다도 그 열기가 뜨거웠다. 19년 만에 한국시리즈 우승에 도전하는 이글스와 2년 만의 정상 탈환을 꿈꾸는 트윈스. 엎치락덮치락! 한 치 앞을 내다볼 수 없는 접전 끝에 과연 승리를 거머쥘 팀은 누구일까?'세상을 비집고' 시즌3 ‘#2 야구장엔 장애가 없다?!’는 11월 2일(일) 오후 12시 5분 EBS 1TV에서 방송되며, EBS 홈페이지에서 다시 볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr