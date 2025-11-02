사진=MBC

'바니와 오빠들', '메리 킬즈 피플', '달까지 가자'까지 MBC가 연속으로 1~2%대 저조한 시청률을 기록한 가운데, 새 작품 '이강에는 달이 흐른다'가 포문을 연다. 그런 가운데 연출을 맡은 이동현 PD가 시청률에 관한 부담감을 솔직하게 털어놨다.지난달 30일 상암 MBC 1층 골든마우스홀에서는 '이강에는 달이 흐른다' 제작발표회가 열렸다. 이날 행사는 박경림의 진행으로 배우 강태오, 김세정, 이신영, 홍수주, 진구, 그리고 이동현 PD가 참석했다. '이강달'은 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼이 바뀌면서 벌어지는 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극이다.사극 명가로 불리는 MBC 사극 중 이번 작품의 차별점을 묻는 말에 이 PD는 "정통 사극은 아니다. 종합 선물 세트 같다. 우리 작품에는 판타지도 있고 로맨스도 있고 코미디도 있다. 정치적인 불화, 갈등도 있고 진한 멜로도 있다. 약간 다른 느낌의 사극이 되지 않을까 싶다. 가볍게 볼 수 있는 회차가 있는 반면, 어떤 장면에서는 굉장히 슬프기도 하다. 색깔이 다양한 그런 사극이 될 것 같다"고 설명했다.시청률에 대한 부담이 있냐는 질문에 이 PD는 "부담된다. 항상 기사에 MBC 사극에 대한 기대감을 많이 써주신다. 읽을 때마다 '잘 돼야 할 텐데'라는 생각이 든다. 이 작품을 하면서 정말 죽어라 노력했다. 여기 계신 분들께도 많은 괴로움을 드렸고, 스태프분들께도 고생을 많이 시켰다. 부담감을 떨쳐낼 만큼 좋은 성적이 나오길 기대하고 있다"고 솔직하게 말했다.그는 "부담돼서 죽을 것 같다. 어쨌든 시청률이라는 건 작품을 잘 만들고 재밌게 만드는 것보다, 시청자분들이 얼마나 좋아해 주시고 또 그 시기와 얼마나 잘 맞느냐에 달려 있다고 생각한다. 속된 말로 '아다리'가 잘 맞아야 한다. 그래야 시청률이 잘 나온다. 어쨌든 그런 부분에 대해서는 결과를 겸허히 받아들일 생각이다. 작품을 하면서 배우분들과 정말 행복하게 촬영했고, 모든 걸 쏟아부었다. 지금은 후반 작업 중인데 여전히 모든 열정을 쏟고 있다. 방송이 끝나면 정신없이 일하느라 미뤘던 회식을 제대로 한번하고 싶다"고 웃어 보였다.시청률 공약에 관해 이 PD는 "시청률은 두 자릿수 이상을 바란다. 그렇게 나온다면 MBC 정문에서 커피 100잔을 사비로 쏘겠다"고 밝혔다. 이에 강태오는 "내 100잔도 보태겠다"고 말했고, 김세정은 "기왕 하는 거 나랑 오빠가 한복을 예쁘게 차려입고 커피를 나눠드리겠다"고 덧붙였다. 이신영 역시 "100잔을 쏘겠다"고 약속했으며, 홍수주도 함께 하겠다고 말했다. 마지막으로 진구는 "내가 직접 가는 건 좀 그렇고, 300잔을 보내겠다. 총 600잔이다"라며 너스레를 떨었다.'이강달'은 오는 7일 금요일 오후 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr