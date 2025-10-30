사진제공=SBS Plus, ENA

'나솔사계'에서 예상치 못한 '반전 인기남'이 탄생한다.30일 밤 10시 30분 방송하는 SBS Plus와 ENA의 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 꽃처럼 매력적인 여자 출연자들이 선택한 '솔로민박'의 첫 인기남이 공개된다.여자 출연자들은 꽈배기, 고구마 등 'K-간식'을 하나씩 고른 뒤, 마음에 드는 남자 출연자를 택해 5분간 '간식 데이트'에 들어간다. 잠시 후, 한 여자 출연자는 '원픽남'과 간식을 먹으며 대화를 나누는데, "전 선택과 집중을 중시한다. 에너지 쓸 때는 쓰고, 쉴 때 쉬고"라며 자신의 인생관을 설명한다. 그러자 상대 솔로남은 "내가 제일 중요하게 여기는 거다. 그게 제 인생의 좌우명!"이라고 크게 호응한다. 첫 대화부터 죽이 척척 맞는 대화 흐름에 두 사람은 '하이파이브'까지 하면서 티키타카를 과시한다. 급기야 이 솔로남은 "어디서 멘트 공부하고 오셨나. 제가 좋아하는 말만 딱 공부해서 온 수준!"이라며 여성 출연자에게 '엄지 척'을 보낸다.'솔로민박'에서는 '간식 데이트 선택'으로 '몰표남'이 탄생해 '0표남'들을 씁쓸하게 만든다. 연이어 여자 출연자들의 픽을 받은 한 솔로남을 본 다른 솔로남은 "A/S 제대로 받고 시작하네"라며 부러워한다. 또 다른 솔로남 역시 "난 밥 굶어야겠다. 복수하겠다"고 질투를 드러낸다. '0표남'들의 '극대노 리액션'을 받은 반전의 인기남이 누구일지 관심이 쏠린다.'솔로민박'의 포문을 열 '간식 데이트' 결과는 30일 밤 10시 30분 SBS Plus와 ENA에서 방송하는 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr