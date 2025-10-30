사진제공=채널A '금쪽같은 내 새끼|'

게임 중독을 보이는 13살 아들로 인해 고민인 부모가 채널A '요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼'에 등장한다. 이들 가족은 아들의 심각한 수준에 2번이나 출연 신청을 했다고 한다.31일 저녁 8시 10분, 채널A '요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼'에서는 '게임 중독으로 좀비가 된 초6 아들'의 사연이 공개된다.이날 스튜디오에는 13살 아들과 3살 딸을 키우고 있는 부부가 출연한다. 10살 차이의 남매를 키우는 금슬 좋은 금쪽이네. 하지만 2년간 두 번이나 출연 신청을 할 정도로 첫째에 대한 고민이 많다고. 학교도 안 가고, 잠도 안 자며 하루 종일 컴퓨터 앞에만 앉아 있다는 금쪽. 과연 금쪽이에게 무슨 일이 있는 것일지 이목이 집중된다.관찰된 영상에서는 온라인 친구들과 게임을 즐기고 있는 금쪽이의 모습이 보인다. 친구의 실수로 게임에서 패하자, 분노를 참지 못하고 채팅창에 괴성과 함께 욕설을 쏟아내기 시작한다. 결국, 채팅 정지를 당하고 이번엔 음성 채팅으로 욕을 이어간다. 게다가 아이템 사기를 저지른 뒤 피해자 집 주소를 알아내 보복을 예고하기도 하는 금쪽. 위험 수위로 치닫는 금쪽이의 행동에 스튜디오는 놀라움을 감추지 못한다.잠에서 깨자마자 엄마에게 컴퓨터 잠금을 해제해달라는 금쪽. 시간제한을 제안하는 엄마에게 짜증 내는 모습을 보인다. 약속한 시각이 지나고 엄마가 컴퓨터를 끄려고 방으로 들어오자, 힘으로 엄마를 밀어낸다. 심지어는 심한 욕을 하며 공격성을 드러내 출연진들을 깜짝 놀라게 한다.모두가 잠든 새벽에도 금쪽이는 컴퓨터 앞에 앉아 활동을 시작한다. 새어 나오는 소리에 잠에서 깬 엄마가 조용히 문 앞에 멈춰 서지만, 들어가지는 않고 누군가에게 전화를 걸어 고민 상담을 한다. 이에 스튜디오에서 엄마의 생각을 물어보자, 아빠의 눈치만 살피는 엄마. 이를 지켜보던 오 박사는 "엄마는 '이것'이 있는 것 같다"라고 분석한다.과연 금쪽이가 오 박사의 솔루션으로 컴퓨터 앞에서 벗어날 수 있을지 31일 금요일 저녁 8시 10분, 채널A '요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr