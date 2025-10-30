사진제공=채널A '마스크 셰프'

채널A 신규 예능 '마스크 셰프'가 첫 방송을 하루 앞두고 주목해야 할 세 가지 관전 포인트를 공개했다. 서장훈은 녹화 중이라는 사실을 잠시 잊을 정도로 먹음직스러운 음식에 관심을 보인다.오는 31일 밤 9시 40분 첫 방송 예정인 채널A의 신규 예능 '마스크 셰프'는 정체를 감춘 도전자들이 오직 맛 하나만으로 승부하는 신개념 요리 대결 프로그램. MC 서장훈과 셰프 강레오, 정지선, 김도윤이 출연한다. 그 어디에서도 볼 수 없었던 링 위의 요리 대결에 대한 기대가 높아지는 가운데, 첫 방송에서 주목해야 할 세 가지 관전 포인트를 짚어봤다.◆ "스타 셰프, 너 나와!" 도전자가 직접 지목하는 1:1요리 대결'마스크 셰프'는 치열한 요리 대결에 긴장감을 더하기 위해 특별한 룰을 선보인다. 먼저 1라운드에서는 정체를 감춘 3명의 도전자가 자신만의 필살 레시피로 대결을 진행한다. 이때 1라운드의 승자는 스타 셰프 3인의 심사를 통해 결정된다. 1라운드의 승자는 2라운드의 대결자로 이 3명의 스타 셰프 중 1명을 지목하게 된다. 즉, 스타 셰프 3인은 1라운드에서는 냉철한 심사위원이지만 2라운드에서는 도전자와 함께 요리 대결을 펼치는 셰프가 되는 것. 심사위원이자 요리 대결의 도전자로서 활약할 강레오, 정지선, 김도윤 셰프의 행보에 관심이 집중되는 가운데, 과연 어떤 요리 대결이 펼쳐질지 기대를 모은다.◆ 끝날 때까지 끝난 게 아니다! 정체 공개 선택권요리 대결에서 패배한 도전자는 어떻게 될까. '마스크 셰프'는 일반적인 대결 프로그램과 달리, 승패와 상관없이 마스크를 벗지 않으면 계속 도전할 수 있기 때문에 정체는 오직 도전을 멈췄을 때만 밝혀진다고. 언젠가 다시 한번 도전할 의사가 있다면 마스크를 벗지 않을 수 있다는 룰이 있기 때문. 오직 자신의 선택과 의지에 따라 도전 여부가 결정되는 신개념 요리 대결에서 과연 어떤 흥미로운 이야기가 펼쳐질지 궁금증이 높아진다.◆ MC 서장훈의 만족도 최상 프로그램? 멈추지 않는 먹방정체를 감춘 도전자들과 스타 셰프가 선보일 요리 또한 주목해야 할 관전 포인트다. 30분간 진행되는 요리 대결에서는 화려한 퍼포먼스와 함께 모두의 예상을 뛰어넘는 요리가 탄생한다는데. 특히 MC 서장훈은 "(완성된 음식의) 맛이 너무 궁금해서 나도 같이 먹겠다"며 시식을 자청. 녹화 중이라는 사실을 잊을 정도로 열정적인 먹방 리액션을 예고했다.제작진은 "'마스크 셰프'는 승리와 패배가 분명히 존재하는 요리 대결이지만 마스크를 벗을지 말지는 오직 출연자의 선택에 달려 있다"며 "실패를 겪어도 다시 일어설 수 있고 성공을 거뒀더라도 성장을 향해 도전을 이어갈 수 있는 '마스크 셰프'만의 룰을 통해 도전 자체의 가치를 강조하고 싶다"고 전했다.정체를 감춘 도전자들이 오직 맛 하나만으로 승부를 겨루는 링 위의 요리 대결 예능 '마스크 셰프'는 오는 31일 밤 9시 40분 채널A에서 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr