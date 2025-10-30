사진=티빙

사진=티빙

사진=티빙

1984년생 배우 임철수가 캐릭터에 맞춰 교복을 입고 등장, 색다른 변신으로 시선을 사로잡았다. 앞서 JTBC '백번의 추억'에서 주연을 맡은 1993년생 허남준이 교복 착용으로 "이질감이 든다"는 혹평받았다.임철수는 지난 29일 공개된 티빙 오리지널 '스피릿 핑거스'에서 소년 감성 충만한 회사원 '장동건' 역을 맡아 새로운 매력을 선보였다.'스피릿 핑거스'는 각기 다른 개성을 가진 사람들이 모여 그림을 그리는 모임이다. 동건은 새로 들어온 멤버 송우연(박지후 분)에게 "나는 브라운 핑거. 갈색을 제일 좋아하거든"이라며 자신을 소개했다. 이어 그림 주제에 맞춰 코스튬을 바꾸는 모임의 특성상, 동건은 교복부터 용포까지 다채로운 의상을 소화하며 매력을 뽐냈다.임철수는 따뜻함을 지닌 어른 '장동건'을 담백하게 그려냈다. 교복을 입었을 때는 "인생에서 가장 빛날 때는 역시 학창 시절이야"라고 말하며 학생인 우연을 격려하는가 하면, 용포를 입고 왕이 되었을 때는 능청스럽고 유머러스한 면모들로 극에 재미를 더했다.전작 '미지의 서울'에서 냉철하고 무게감 있는 변호사 '이충구' 역을 통해 강렬한 인상을 남겼던 임철수는 이번 작품에서 한층 부드럽고 인간적인 캐릭터로 연기 스펙트럼을 확장할 예정이다.'스피릿 핑거스'는 매주 수요일 티빙에서 2회씩 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr