[종합] 아내 불륜 상대는 '사돈과 바람난' 시아버지…"자극 필요해" 가관인 아내 해명('부부스캔들3')

사진제공=베리미디어

실화 재연 드라마 '부부스캔들3 – 금지된 유혹'에서 아내의 불륜 상대가 아버지라는 사실에 가족 모두를 잃게 된 남편의 사연이 공개돼, 시청자들을 충격에 빠뜨렸다.29일 GTV, kstar에서 방송된 '금지된 유혹'에는 장모님(곽은영 분)과 불륜을 저지른 아버지(손선근 분)가 아내(박유진 분)의 바람 상대이기도 했다는 사실에 충격을 금치 못한 남편(이준영 분)의 이야기가 담겼다. 남편은 아내와의 사이에 아이 하나를 두고 부모님과 같이 살고 있었다. 그러나 어머니는 건강이 좋지 않아 침대에서 꼼짝 못 하는 상태였다. 아내는 그런 시어머니를 매일같이 챙기는 참한 며느리였다.하루는 장모님이 어머니의 병문안을 왔다. 아버지는 식사하고 가라며 집에 가려는 장모님을 붙잡았다. 식사 내내 아버지는 장모님에게 반찬을 직접 챙겨주며 묘한 분위기를 형성했다. 게다가 집에까지 직접 데려다주겠다고 나서자 남편은 아버지를 이상하게 여겼다. 결국 부부는 사돈 사이인 아버지와 장모님이 오붓하게 와인을 마시는 모습에 이어, 호텔 앞에서 누가 봐도 연인처럼 데이트하는 현장까지 목격했다. 혼자인 장모님과 아파서 홀로 거동조차 못 하는 아내를 둔 아버지가 각자 외로움 속에 가까워진 것이었다. 심지어 어머니가 홀로 방에 계신 상황에도 두 사람은 아랑곳하지 않고 불륜을 저질러 충격을 안겼다. 모든 게 발각되자 두 사람은 자식들에게 "다시는 만나지 않겠다"고 약속했다. 남편은 아픈 어머니 때문에 분노를 참고 아버지와 한집살이를 이어갔다. 아내는 "우리는 변치 말자. 우리 둘만 생각하자"라며 남편을 다독였다.이후 집안에는 냉기가 돌았다. 부자는 어색한 사이가 됐다. 그러던 중 남편은 어느 날 집에 오는 길에 아내와 아버지가 사이좋게 들어오는 광경을 목격했다. 아내는 수상할 정도로 당황하며 "아버님과 불편하게 지내면 나만 손해인 것 같아서 같이 마트 다녀오는 길"이라고 전했다. 아내의 노력에 남편도 "아버지에 대한 미움과 원망을 내려놔야겠다"고 생각했다. 하지만 아버지의 차에 있던 목걸이가 아내 서랍에서 나왔다. 아내는 "친구가 줬다"고 해명했다. 게다가 아내와 아버지가 나눈 문자는 살가운 며느리와 시아버지의 대화 같으면서도 남편이 보기에 무언가 찜찜했다. 그러던 어느 날, 일정이 취소돼 예고 없이 일찍 집에 온 남편은 잘 갖춰 입고 부부동반 비즈니스 모임을 다녀왔다는 아버지, 아내와 마주쳤다. 게다가 아내의 가방에서 콘돔이 나오자 남편의 의심은 더욱 커졌다.결국 남편은 아내의 불륜이 맞다면 확실한 증거를 잡아야겠다는 생각으로 CCTV를 설치했다. 그가 확인한 CCTV 영상 속에는 아내와 아버지가 불륜을 저지르는 장면이 담겼다. 두 사람이 한 침대에 있는 순간, 방에 들어간 남편을 본 아내는 오히려 "아버님이 왜 여기 계세요"라며 화를 냈다. 아버지는 "내가 방을 착각했다"며 발뺌했다. 남편이 증거를 들이대자 아버지는 "며느리가 날 유혹했다"며 변명했다. 아내는 "아버님이 날 협박했다"고 반박했다.아내는 운동하다가 트레이너와 바람을 피웠고, 게다가 남편에게 학력까지 속인 상태였다. 이 사실을 시아버지가 알게 되자, 아내는 불륜과 거짓말을 더 추악한 방법으로 덮기 위해 시아버지와 입에 담을 수도 없는 관계로 발전하게 된 상황이었다. 아내는 시어머니를 간병하면서도, 남편과 통화하면서도 시아버지와 불륜 관계를 맺었다. 배신감에 남편은 치를 떨며 이혼을 요구했다. 이에 아내는 "아기 생각해서라도 한 번만 용서해달라"며 빌었다. 그러나 얼마 뒤 아내는 "모아놓은 돈 한 푼 없는데 어떻게 사냐. 애는 원래 엄마가 키워야 한다. 새로운 자극이 필요했을 뿐이다"라며 뻔뻔하게 나왔다. 결국 남편은 장모님께도 아내와 아버지의 불륜 사실을 전했다. 이에 장모님은 딸의 머리채를 잡으며 몸싸움을 벌였고, 아버지는 이를 말리는 추한 광경이 빚어졌다.남편이 하루빨리 이들과 남이 되고 싶어하는 가운데, 투병 중이던 남편의 어머니가 세상을 떠났다. 어머니는 "사업으로 만든 재산 전부를 아들에게 상속한다"는 유언을 남겼다. 이에 며느리와 불륜을 저지른 아버지는 한 푼도 받지 못하고 쫓겨나게 됐다. 그제야 뻔뻔하게 나오던 아내도 "아이 생각해서 한 번만 용서해 줘"라며 또 아이를 걸고 애원했다. 그러나 이혼 소송을 통해 아내와의 관계는 정리됐고, 남편은 재산과 아이를 지켜내며 행복하게 살아갈 의지를 다졌다.'부부스캔들3 – 금지된 유혹'은 매주 수요일 밤 10시 GTV, kstar에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr