이다해, ♥세븐과 '7년 열애' 동안 무슨 일 있었나…"남친한테 배우면 싸워"('신랑수업')

사진=텐아시아DB

사진제공=채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'

'신랑수업' 이다해가 남편 세븐과의 연애 시절 비하인드를 깜짝 공개한다.29일 밤 9시 30분 방송하는 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 '신랑수업')' 186회에서는 이정진이 '소개팅녀' 박해리 씨와 골프장 데이트를 하는 가운데, '교감' 이다해가 자신의 경험담을 솔직하게 들려주며 과몰입한다.이정진은 "골프가 처음"이라는 박해리 씨에게 '원포인트 레슨'을 해준다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 '교감' 이다해는 "운전도 그렇지만 운동 같은 거는 남자친구한테 배우면 싸우지 않냐"며 살짝 긴장한다. 1984년생 동갑내기 세븐과 7년간 공개 열애 후 결혼한 이다해. 이정진은 "골프를 치면서 세븐 씨와 많이 싸우셨냐"고 묻는다. 이다해는 반전 답을 내놓아 모두를 놀라게 한다.이다해의 발언이 무엇이었을지 궁금증이 쏠리는 가운데, 이정진은 골프 연습 중 박해리 씨를 위해 준비한 선물을 건넨다. '골프 초보'를 위한 맞춤형 선물 공세에 이다해는 "우리 정진 학생이 달라졌다"며 흐뭇해한다. '연애부장' 심진화 역시 "정말 감동이다. 너무 좋았을 것 같다"고 대리 설렘을 드러낸다.골프 연습 후, 이정진·박해리는 인근 맛집으로 향한다. 인천의 한 식당에서 이정진은 푸짐한 조개구이를 주문하고, 새우가 익자 껍질을 깐다. 이때 박해리 씨는 "오빠(이정진)가 만나는 사람 있을 때, 그 사람이 오빠의 친구에게 새우를 까준다면 괜찮다? 안 괜찮다?"라고 '새우 논쟁'을 소환한다. 이정진은 쿨하게 "서로 본 사이라면 괜찮다"고 답한다. 뒤이어 그는 "사랑하는 사람이 생기면 최대한 내가 할 수 있는 범위에서 공주로 만들어 주고 싶다. 우리만의 왕국에서 공주님, 왕자님 하는 거다"라며 자신의 연애관을 밝힌다. 박해리 씨는 긍정의 미소를 지은 뒤, "그러면 오빠는 연애할 때 뭘로 싸우시냐"며 궁금해 한다.이에 이정진이 뭐라고 답할지, 서로에 대해 좀 더 알아가는 두 사람의 골프 데이트는 29일 밤 9시 30분 방송하는 채널A '신랑수업' 186회에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr