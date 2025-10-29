이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 'A급 장영란'

변호사 겸 방송인 서정주가 외모 때문에 받았던 상처를 고백했다.29일 장영란의 채널 'A급 장영란'에는 "아버지 서세원 향한 서동주의 진심 최초고백 (장영란 울컥,캄보디아에서..)"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 서동주는 "엄마가 유방암 수술하시고 지금은 다 나으셨다. 1년 반 있으면 완치 판정이 나온다. 전혀 아무 문제 없고 건강하다"고 서정희의 근황을 밝혔다.장영란이 "스타 2세 꼬리표는 어떠냐"고 물었고, 서동주는 "어렸을 때는 힘들었던 게 엄마가 너무 예뻤고, 저는 너무 못생겨서 외모 비교를 많이 당했다. 그게 너무 슬펐다"고 고백했다.이에 장영란은 "서정희 씨가 너무 예뻤다. 근데 어렸을 때 비교했던 기억 이나냐"고 궁금해했고, 서동주는 "사람들이 저에게 '엄마는 예쁜데, 너는 어떡하니' 라고 했던 게 생각이 난다. 속상한데 그냥 울고 말았다"고 회상했다.또 스타 2세라는 부담감에 대해 그는 "엄마 아빠가 헤어졌을 때도, 제가 혼자가 (이혼) 됐을 때도 항상 크게 기사가 나니까 힘들었다"고 고백했다.한편 서동주는 코미디언 고(故) 서세원과 방송인 서정희의 딸로, 지난 2010년 미국에서 6세 연상의 재미교포와 결혼했으나 2014년 이혼했다. 그는 지난 6월 4세 연하와 재혼했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr