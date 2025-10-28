사진=유튜브 '지편한세상'

'지편한세상' 이미주가 연애 준비가 됐다고 밝혔다.28일 유튜브 채널 '지편한세상'에서는 지석진이 이상엽, 이미주를집에 초대했다이날 이미주는 "사랑할 준비가 되어있다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 지석진은 선물 받을 때 리액션을 크게 해준다는 미주를 향해 "왜 남자친구가 없냐"고 물었다.이에 이미주는 "(리액션이) 너무 커서 없나보다"면서 "언제든 연애할 준비는 되어 있는 데 없더라"고 털어놨다. 지석진이 "같은 업계 사람은 어떠냐"고 묻자, 이미주는 "같은 업종은 아니다. 이별 후 마주치는 게 싫을 것 같다"고 이유를 밝혔다.이미주가 지석진에게 연예인과의 연애 경험을 묻자, 그는 "난 첫사랑과 결혼한 케이스다. 30살에 했는데, 첫 키스도 아내와 했다"고 우겨 폭소를 유발했다.지석진은 전소민이 '런닝맨'에 출연한 이야기도 전했다. 그는 "'일주일 안에 키스한 적 있냐'는 질문이 나왔다. 소민이가 세찬이를 끌고 나가더라"며 예능감을 칭찬했다. 이미주 또한 "언니 꾼이야"라며 공감했다."세찬이가 매력 있냐"는 지석진의 의문에 이미주는 "너무 재미있고 웃겨서 못 헤어 나온다고 하더라"고 이야기했다. 지석진은 "양세찬이 아이돌 킬러라고 하더라"며 소문을 전하자, 이미주는 "단발머리 좋아한다고 하더라"고 폭로했다.지석진은 가족들과 영덕으로 여행 간 양세찬과 전화 통화를 했다. 양세찬은 아이돌 킬러를 딱히 부정하지 않았다. 그는 "단발머리 좋아한다"고 인정 후 "미주 같은 친구는 3일이면 꼬신다"고 자부했다. 이미주는 "오빠랑 나랑 단둘이 와인 마시면 100% 꼬신다"고 반응해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr