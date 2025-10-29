사진제공=KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'

KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')에서 장동민이 딸 지우와 아들 시우의 호랑이 교관으로 출격한다. 세 사람은 똑닮은 외모로 눈길을 사로잡는다.29일 방송되는 '슈돌' 595회는 '너를 성장시키는 슈퍼 도전!' 편으로 슈퍼맨 장동민과 심형탁이 출연한다. 이날 방송에서는 장동민과 지우, 시우 남매가 유아차 런을 대비한 훈련에 돌입한다.지우와 시우는 비주얼부터 훈련병으로 변신한다. 군 일상복인 검은색 티셔츠와 빨간색 바지와 헤어 밴드를 착용하고 불꽃 눈빛을 뽐낸 것. 장동민은 교관 모자와 선글라스, 호루라기까지 목에 걸고 호랑이 교관의 포스를 뽐낸다. 장동민은 "장지우 훈련병 할 수 있습니까!"라며 힘찬 기합으로 스파르타 훈련의 시작을 알린다.본격적인 행군 모드에 돌입한 지우는 시우와 애착 인형 토토까지 챙겨 다정한 누나 포스를 자아낸다. 지우는 유아차에 인형을 태우더니 "토토야 안 어지러워? 내가 잘 운전할게"라며 부드럽게 유아차 운행을 시작한다. 이어 오르막길을 마주한 지우는 해맑은 긍정의 에너지로 "아이 캔 두 잇!"을 외치며 거침없이 전진한다. 지우는 "장시우 오르막 이길 수 있어?"라며 세심하게 시우까지 챙기며 훈련을 이어간다.이 가운데, 아빠 장동민 표 고난도 트레이닝의 마지막 난관이 펼쳐져 지우와 시우를 화들짝 놀라게 한다. 진짜 같은 '뱀 인형'이 길 한복판에 등장해 지우를 향해 다가간 것. 지우는 놀람도 잠시 "스네이크야 안녕"이라며 반갑게 인사를 건넨 후 "개미 잡아먹을래?"라며 뱀의 식사까지 챙기며 러블리한 매력을 뽐내 장동민을 천사 교관으로 바뀌게 했다는 후문.'호랑이 교관' 장동민과 '훈련병 남매' 지우, 시우의 유아차 런 훈련은 이번주 방송되는 '슈돌' 본방송에서 볼 수 있다. '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr