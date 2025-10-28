'54살 미혼' 황석정, 결혼 포기했다…"남자들, 내가 다가가면 뒷걸음질"('같이삽시다')

사진=텐아시아DB

사진=KBS2 '박원숙의 같이 삽시다' 방송 캡처

54살 황석정이 결혼을 포기한 이유를 밝혔다.27일 방송된 KBS2 예능 '박원숙의 같이 삽시다'에서는 박원숙, 혜은이, 홍진희, 황석정이 각 분야의 장인을 찾아 부여로 떠난 모습이 그려졌다.123사비 공예마을로 향하며 박원숙은 "오늘은 장인의 날이다"고 말했다. 혜은이가 "우리도 몇 십년 했으니 장인 아니냐"고 하자 박원숙은 "맞다. 혜은이도 장인이다. 나는 장장인이다"며 분위기를 띄웠다. 홍진희는 "나는 장모"라며 농담했다. 미혼인 황석정은 "나도 그렇다"라고 이야기했다. 이에 언니들은 "너는 왜", "너는 모른다", "결혼할 수 있다"고 말했다.황석정은 "결혼을 포기한 이유가 있다. 어릴 때부터 남자들이 나이 불문하고 내가 반갑다고 다가가면 뒷걸음질한다. 내가 무섭다더라"고 하소연했다. 또한 "내가 보기엔 난 여성스러운데 모르겠다"라며 한숨을 내쉬었다.박원숙은 전보다 한층 부드러워진 황석정의 분위기에 "의상이나 모자 같은 것도 그때보다 지금이 훨씬 좋다"고 위로했다. 황석정은 "이제는 더 밝게 가고 싶다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr