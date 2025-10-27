케이팝 첫 젠더리스 그룹 XLOV(엑스러브)가 미니 1집 ‘UXLXVE’ 컴백 스케줄러를 공개했다.
소속사 257엔터테인먼트는 지난 7일 0시 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 ‘UXLXVE’ 프로모션 스케줄러를 공개하며 다음달 5일 엑스러브의 컴백 소식을 알렸다.
이번 앨범은 엑스러브의 첫번째 미니 앨범이다. 6월에 발매한 싱글 2집 ‘I ONE’’ 이후 5개월 만에 선보이는 앨범이다. 현재 엑스러브는 스케줄러에 이어 다양한 티저 콘텐츠를 공개하고 있다. 이 티저 콘텐츠들은 엑스러브만의 독보적인 컨셉과 분위기를 담고 있어 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.
공개된 컴백 스케줄러에 따르면 엑스러브는 티저필름, 하이라이트 메들리, 메인 타이틀곡 ‘Rizz’의 컨셉포토와 서브 타이틀곡 ‘Biii:-P’ 의 컨셉포토, 챌린지 프리뷰, 뮤비 티저 등으로 앨범 발매 직전까지 팬들의 이목을 집중시킬 예정이다.
엑스러브는 앞선 일본, 필리핀과 더불어 유럽(폴란드, 독일) 투어가 전석 매진 되는 등 전 세계 팬들의 뜨거운 사랑을 받았다. 내년 2월에 예정된 유럽 투어 또한 오픈과 동시에 매진 행진을 기록하고 있다.
엑스러브의 첫 번째 미니 ‘UXLXVE’은 현재 예약 판매 중이다. 다음달 5일 오후 6시 각종 음원사이트에서 발매될 예정이다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
