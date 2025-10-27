금해나 / 사진제공=엑스와이지 스튜디오

배우 금해나가 육상부 코치로 변신한다.2026년 개봉 예정인 영화 '내일의 민재'는 사회로부터 고립되고 차별받아 온 보육원 출신의 17세 육상 유망주 민재(이레 분)가 단 한 번, 스스로의 잘못된 선택으로 인해 삶 전체가 흔들리다가, 끝내 진정한 내일로 한 걸음을 내딛는 이야기를 그린다. 금해나는 '내일의 민재'에서 화려한 액션은 내려놓고 매너리즘이 빠진 코치로 분한다.금해나는 극 중 민재가 몸담은 육상부 코치 지수 역으로, 현실에 찌들대로 찌든 직장인 그 자체가 되어 적당히 차갑고, 적당히 냉철한 코치의 모습을 선보인다. 특히 금해나는 민재의 삶의 주요 인물로서 서사의 한 축을 담당해 극의 긴장감을 끌어올릴 예정이다.그동안 금해나는 장·단편, 독립 영화에서 주·조연을 도맡으며 차곡차곡 필모그래피를 쌓아 왔다. 뿐만 아니라, JTBC 드라마 '런 온'과 연극 무대에도 오르며 차분히 연기 내공을 다져왔다. 이후 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰'에서 S급 킬러 민혜 역을 맡아 화려한 액션과 독창적인 연기로 시청자들의 눈길을 사로잡았다. 이어 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에도 승선해 또 한 번 완성도 높은 액션을 선보일 예정이다.과감한 연기 변신을 선보인 금해나가 출연한 영화 '내일의 민재'는 정식 개봉을 앞두고 겹경사를 맞이했다. 제38회 도쿄국제영화제 '아시아의 미래(Asian Future)' 경쟁부문에 공식 초청받아 첫 공개를 앞뒀을 뿐만 아니라, 서울독립영화제2025 페스티벌 초이스에도 선정되는 등 국내외 높은 관심을 받고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr