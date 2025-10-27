사진=텐아시아DB

코미디언 박나래가 자신의 일상 속 찐 애착템들을 아낌없이 공개한다. 55억에 매입한 주택에 거주 중인 박나래는 현관 앞 택배 상자들을 언박싱하며 상자 안 물건들을 보여준다.29일 저녁 공개되는 유튜브 채널 '나래식' 58회는 '나래리뷰' 특집으로 그려진다. 박나래가 직접 사용하고 있는 아이템들을 구독자들에게 솔직하게 소개하는 시간을 갖는 것.박나래는 "'나래식'을 하다 보면 댓글을 정말 많이 달아주시는데, 아주 간혹 저의 찐템을 궁금해하시는 분들이 있다"며 "오늘은 그 궁금증을 풀어드리겠다"고 말해 기대감을 끌어올린다.실제로 그동안 '나래식' 댓글창에는 "나래 씨 옷 어디 거예요?", "그거 어디서 살 수 있나요?" "제품명 알려주세요!" 등 박나래의 아이템에 대해 묻는 문의가 끊이지 않았다. 이에 박나래는 구독자들의 요청을 반영해, 주방 식기템부터 뷰티템, 관리템까지 직접 사용 중인 아이템들을 가감 없이 꺼내놓는다.또 다른 관전 포인트는 바로 '언박싱 타임'. 박나래가 현관 앞에 쌓여 있던 미개봉 택배 상자들을 하나씩 열자, 예상치 못한 아이템들이 줄줄이 등장해 현장은 순식간에 웃음바다가 된다. 급기야 제작진은 "이건 반품해라", "좀 아닌 것 같다" 등 솔직한 반응을 쏟아내 박나래를 당황케 한다.박나래의 리얼한 소비 취향과 생활감 넘치는 멘트가 돋보일 '나래식' 58회는 오는 29일 저녁 6시 30분 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr