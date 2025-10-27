사진=텐아시아DB
코미디언 박나래가 자신의 일상 속 찐 애착템들을 아낌없이 공개한다. 55억에 매입한 주택에 거주 중인 박나래는 현관 앞 택배 상자들을 언박싱하며 상자 안 물건들을 보여준다.

29일 저녁 공개되는 유튜브 채널 '나래식' 58회는 '나래리뷰' 특집으로 그려진다. 박나래가 직접 사용하고 있는 아이템들을 구독자들에게 솔직하게 소개하는 시간을 갖는 것.
사진제공=유튜브 '나래식'
박나래는 "'나래식'을 하다 보면 댓글을 정말 많이 달아주시는데, 아주 간혹 저의 찐템을 궁금해하시는 분들이 있다"며 "오늘은 그 궁금증을 풀어드리겠다"고 말해 기대감을 끌어올린다.

실제로 그동안 '나래식' 댓글창에는 "나래 씨 옷 어디 거예요?", "그거 어디서 살 수 있나요?" "제품명 알려주세요!" 등 박나래의 아이템에 대해 묻는 문의가 끊이지 않았다. 이에 박나래는 구독자들의 요청을 반영해, 주방 식기템부터 뷰티템, 관리템까지 직접 사용 중인 아이템들을 가감 없이 꺼내놓는다.

또 다른 관전 포인트는 바로 '언박싱 타임'. 박나래가 현관 앞에 쌓여 있던 미개봉 택배 상자들을 하나씩 열자, 예상치 못한 아이템들이 줄줄이 등장해 현장은 순식간에 웃음바다가 된다. 급기야 제작진은 "이건 반품해라", "좀 아닌 것 같다" 등 솔직한 반응을 쏟아내 박나래를 당황케 한다.

박나래의 리얼한 소비 취향과 생활감 넘치는 멘트가 돋보일 '나래식' 58회는 오는 29일 저녁 6시 30분 공개된다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

