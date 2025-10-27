'4살 연하와 ♥소개팅' 한혜진, 연상녀 심정 대변했다…"왜 이제껏 결혼 안 했는지"('누난 내게 여자야')

한혜진 / 사진=텐아시아 DB

사진제공=KBS '누난 내게 여자야'

4살 연하 배우 하준과 최근 소개팅했던 한혜진이 미혼 '연상녀'들 모습에 흥미를 보였다.27일 첫 방송되는 KBS 2TV 연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야'에서는 커리어를 위해 치열한 시간을 보내느라 아직 사랑을 찾지 못한 연상녀와, 사랑 앞에서는 나이가 숫자에 불과하다고 믿는 연하남의 로맨스가 시작된다. 한혜진, 황우슬혜, 장우영, 수빈이 MC를 맡았다.중요한 시기에 사랑 대신 일을 선택했다는 한 연상녀는 "지금은 외로워요. 외롭습니다"라고 심경을 전했다. 또 다른 연상녀는 "이렇게 쉬어 본 적이 없다. 일하고 공부하고 사업 시작하고…누군가를 알아가 볼 기회조차 없었다"라며 사랑을 찾지 못한 이유를 밝혔다. "연애는 미지의 세계, 탐구해야 하는 숙제 같은 영역이다. 총에너지가 100이면 연애는 0이다. 일에 99, 휴식과 취미, 즐거움에 1 정도 쓰고 있다. 인연 앞에서 변할 제 모습이 궁금하다"라고 밝힌 연상녀도 있었다.이에 '연프 전문가' 한혜진은 "멘트가 다른 '연프'와는 다르다. '내가 왜 이제까지 결혼하지 않았고 연애를 하지 않았는지'를 명확하게 한 줄로 이야기한다는 것 자체가, 자기 인생이 얼마나 뚜렷했는지 누구한테든 이야기할 수 있는 거다"라며 남다른 '연상녀'들에 흥미로워했다.게다가 연상녀들은 '능력녀'답게 연하남들의 키워드가 담긴 카드를 선택한 뒤, 직접 차를 몰고 연하남을 픽업하러 떠났다. 연하남과의 만남 현장이 공개되자, 한혜진은 "미친 프로그램이네. 이런다고?"라며 놀라워했다. 황우슬혜도 "연하남이 누나를 홀렸다"며 경악했다. 네 MC 모두를 놀라게 만든 '누난 내게 여자야'만의 '미친 하이텐션'은 27일 본 방송에서 만날 수 있다.한혜진과 황우슬혜의 정신을 혼미하게 만든 매력적인 연하남들, 그리고 '아이돌 연하남즈' 장우영, 수빈의 설렘을 유발한 연상녀들의 정체는 27일 밤 9시 50분 KBS2에서 방송되는'누난 내게 여자야'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr