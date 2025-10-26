사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 윤민수가 이혼 후 동거까지 종료했다.26일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 가수 윤민수가 전처 김민지 씨와 20년 결혼생활을 마무리했다.이날 윤민수는 김민지에게 서로 갖고 싶어 했지만, 결국 자신이 갖게 된 손가락 다쳐서 호 하고 있는 윤후 사진을 하나 더 만들어 선물했다. 김민지는 "땡큐, 고마워"라며 활짝 미소를 지었고, 윤민수는 "하나씩 갖고 있으면 좋잖아"라고 말했다.이삿짐센터 직원들이 방문해 이삿짐을 정리했다. 모든 방이 비워지고, 윤민수는 "간다"며 쿨하게 인사했다. 그 모습에 모벤져스는 "저렇게 헤어지면 어디서 만나도 서로 마음 편할 것"이라면서도 애잔한 마음을 감추지 못했다.윤민수는 "잘 살아. 잘 있어"라며 악수로 인사했다. 마지막 배웅을 하며 김민지는 "비 오는 날 이사 가면 잘 산다잖아. 보니까 잘 살 것 같다.. 이사 나가는데 그런 느낌이 들더라"며 응원했다. 윤민수는 "기분이 묘하네"라며 복잡한 감정을 표현했다.쿨한 이혼 부부의 인사에 신동엽은 "이렇게 떠나는 거냐"고 말했고, 윤민수 어머니는 내내 굳은 표정으로 이혼한 아들 내외를 지켜봤다.독립 하우스로 향하며 윤민수는 어머니와 통화했다. 어머니는 "항상 긍정적인 마음을 가져야 한다. 엄마 네 집 가서 같이 살면 안 될까?"라며 동거를 제안했다.이에 윤민수는 "나중에 더 큰 집으로 이사 가면 같이 살겠다. 엄마 잔소리 피해서 밖에 나가 있다가 엄마 자면 들어오겠다"며 너스레를 떨었다. 어머니는 "다음에는 엄마하고 같이 살자"고 애틋한 마음을 드러냈다.윤민수는 행정센터에서 전입 신고 확인서 및 가족관계증명서를 확인했다. 이제 단출해진 가족관계증명서에 그는 복잡한 심경을 내비쳤다.윤민수가 혼자 생활할 집이 공개됐다. 집에는 윤민수의 공간과 함께 후 운동방도 마련되어 있어 눈길을 끌었다. 그는 "후가 좋아하겠네"라며 아들을 떠올렸다.한편, 윤민수는 지난해 18년간의 결혼 생활 끝에 김민지 씨와 이혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr