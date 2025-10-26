사진=KBS2

'개그콘서트' 신인 중심의 코너 '더 에러 라이브'가 콘셉트 재정비를 해 시청자들에게 더 큰 웃음을 선사한다.26일 방송하는 KBS2 '개그콘서트'에서는 새로운 콘셉트로 변신한 '더 에러 라이브', 개성 강한 캐릭터들의 말발 대결 '썽난 사람들'이 강력한 웃음을 전파한다.그동안 '더 에러 라이브'는 생방송을 앞둔 뉴스와 홈쇼핑의 소품이 뒤바뀌면서 생기는 소동을 다뤄왔다. 이번 주부터는 연극 무대 두 곳의 소품이 뒤바뀌는 것으로 콘셉트에 변화를 준다.이날 방송에선 수사물 '범죄도시'와 사극 '광해' 무대의 소품이 바뀐다. 시대 배경에 맞지 않은 소품들이 두 연극 무대에 등장하며 배우들을 혼란에 빠뜨릴 전망이다. 과연 어떤 기상천외한 물건들이 등장해 배우들을 당황하게 만들지, 또 배우들은 어떻게 위기를 극복했을지 궁금증을 자아낸다.'썽난 사람들'에서는 진상 손님 신윤승이 옷 가게에 방문해 한번 입었던 옷의 환불을 고집한다. 점장 박민성은 진상을 퇴치하는 화려한 말재주로 신윤승을 상대하며 웃음을 자아낼 예정이다.'신스틸러' 김진곤이 조상님을 잘 모셔야 한다고 포교하는 일명 '도믿남'으로 등장해 신윤승을 귀찮게 한다. 박민성과 김진곤 사이에서 신윤승이 옷 환불에 성공할 수 있을지 관심이 집중된다.'개그콘서트'는 26일 밤 10시 45분 KBS2에서 방송한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr