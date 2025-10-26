사진=KBS2
사진=KBS2
'개그콘서트' 신인 중심의 코너 '더 에러 라이브'가 콘셉트 재정비를 해 시청자들에게 더 큰 웃음을 선사한다.

26일 방송하는 KBS2 '개그콘서트'에서는 새로운 콘셉트로 변신한 '더 에러 라이브', 개성 강한 캐릭터들의 말발 대결 '썽난 사람들'이 강력한 웃음을 전파한다.
사진=KBS2
사진=KBS2
그동안 '더 에러 라이브'는 생방송을 앞둔 뉴스와 홈쇼핑의 소품이 뒤바뀌면서 생기는 소동을 다뤄왔다. 이번 주부터는 연극 무대 두 곳의 소품이 뒤바뀌는 것으로 콘셉트에 변화를 준다.

이날 방송에선 수사물 '범죄도시'와 사극 '광해' 무대의 소품이 바뀐다. 시대 배경에 맞지 않은 소품들이 두 연극 무대에 등장하며 배우들을 혼란에 빠뜨릴 전망이다. 과연 어떤 기상천외한 물건들이 등장해 배우들을 당황하게 만들지, 또 배우들은 어떻게 위기를 극복했을지 궁금증을 자아낸다.
사진=KBS2
사진=KBS2
'썽난 사람들'에서는 진상 손님 신윤승이 옷 가게에 방문해 한번 입었던 옷의 환불을 고집한다. 점장 박민성은 진상을 퇴치하는 화려한 말재주로 신윤승을 상대하며 웃음을 자아낼 예정이다.

'신스틸러' 김진곤이 조상님을 잘 모셔야 한다고 포교하는 일명 '도믿남'으로 등장해 신윤승을 귀찮게 한다. 박민성과 김진곤 사이에서 신윤승이 옷 환불에 성공할 수 있을지 관심이 집중된다.

'개그콘서트'는 26일 밤 10시 45분 KBS2에서 방송한다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지