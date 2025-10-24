트와이스/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스가 2025 대한민국 대중문화예술상에서 국무총리표창을 수상했다.트와이스는 지난 23일 서울 중구 국립극장 해오름극장에서 개최된 16회 대한민국 대중문화예술상에서 국무총리표창 수상자로 호명됐다. '대한민국 대중문화예술상'은 대중문화예술 발전에 기여한 대중문화예술인 및 종사자의 노고에 대한 감사를 표하고 자긍심을 고취하기 위해 2010년 시작된 시상식이다.여섯 번째 월드투어 (디스 이즈 포) 일환 해외 공연 일정으로 인해 시상식에 직접 참석하지 못한 트와이스는 소속사 JYP엔터테인먼트를 통해 "영광스러운 상을 주셔서 진심으로 감사드린다. 대중문화 발전을 위해 힘써주시는 많은 분들과 함께 수상하게 되어 더욱 뜻깊다. 언제나 큰 힘을 주는 우리 원스(팬덤명: ONCE)에게도 정말 감사드린다"라고 전했다.올해 데뷔 10주년을 맞이한 트와이스는 커리어 하이를 경신하며 기념비적 해를 풍성하게 장식하고 있다. 10월 10일 발표한 데뷔 10주년 기념 스페셜 앨범 'TEN: The Story Goes On'(텐: 더 스토리 고스 온)이 10월 25일 자 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 11위에 올라 K팝 걸그룹 최초 해당 차트에 10개 앨범을 진입시킨 아티스트로 이름을 빛냈다.넷플릭스 'K팝 데몬 헌터스'(KPop Demon Hunters) 오리지널 사운드 트랙에 참여해 세계적 흥행을 이끄는 중이다. 이들이 가창한 'TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)'(테이크다운 (정연, 지효, 채영))과 미니 14집 수록 'Strategy'(스트래티지)는 최신 빌보드 메인 차트 '핫 100'에 각 15주, 13주 연속 장기 차트인에 성공했다.여기에 전 세계 팬들의 뜨거운 성원 속 개최지를 추가하며 자체 최대 규모 월드투어 ' '를 진행하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr