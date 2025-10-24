그룹 아이들 미연/사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 아이들 미연이 솔로 컴백에 앞서 선공개곡 'Reno (Feat. Colde)'를 발표한다.소속사 큐브엔터테인먼트는 지난 23일 아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화) 공식 SNS를 통해 미연의 두 번째 미니앨범 'MY, Lover' 선공개곡 'Reno (Feat. Colde)' 무드 포스터를 공개했다.공개된 포스터는 짙은 노란색 배경 위 붉은 글씨가 대비를 이루며 서부극 분위기를 자아냈다. 총을 겨누는 인물과 쓰러진 실루엣이 마주한 장면이 담겨 사랑과 갈등의 긴장감을 드러냈다.뮤직비디오 티저에서 미연은 불안한 눈빛과 절제된 표정으로 몰입감을 보여줬다. 흔들리는 전등 아래에서 내면의 혼란을 표현했고, 총을 드는 장면이 이어지며 극적인 전개를 예고했다.'Reno (Feat. Colde)'에는 싱어송라이터 콜드가 피처링으로 참여했다. 음원과 뮤직비디오는 오는 28일 오후 6시에 공개되며, 미연의 미니 2집 'MY, Lover'는 내달 3일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr