사진=텐아시아DB

사진=MBC

사진=MBC

쯔양이 '전참시'에 재출격한다.25일(토) 밤 11시 10분 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 370회에서는 쯔양이 또 한 번 위대(胃大)함으로 놀라움을 안긴다.인기 먹방 크리에이터 쯔양이 '전참시' 출연 이후 단 2개월 만에 구독자가 30만 명 이상 폭발적으로 증가했다며 '전참시' 효과를 입증한다. 현재 1,260만 명의 구독자를 보유하고 있는 대세 중의 대세 쯔양은 방송 후 '안경' 때문에 악플 세례를 받기도 했다며 고충을 토로하는데. 쯔양의 흘러내린 안경을 본 일부 네티즌들은 "귀여운 척하려고 저런다", "안경이 아니라 코마개 같다"라는 댓글을 남겼고, 이에 쯔양은 "사실 눈에 불치병이 있다" 고백해 순간 스튜디오를 술렁이게 했다.지난 출연 당시 "1년에 배달 음식에만 4천만 원을 사용한다"라고 밝혀 화제를 모았던 쯔양은, 이번 방송에서도 '배달 앱 VVIP' 다운 스케일을 자랑한다. 전날 지방 행사에서 떡볶이 1,000인분 먹방을 마친 쯔양은 다음 날 아침 가게 오픈 시간에 맞춰 떡볶이 大자 3통을 주문해 간단히 해치우는 놀라운 모습을 보인다. 이후에도 쯔양은 약 4시간 동안 엄청난 양의 빵과 과일을 연달아 흡입하며 폭풍 먹방을 이어갔다고. 1,260만 국내 최고 먹방 크리에이터 쯔양이 픽한 다채로운 배달 음식들은 본방송을 통해 확인할 수 있다.아침부터 떡볶이 3통을 순삭하는 엽기적인 '먹대장' 쯔양의 하루는 25일(토) 밤 11시 10분에 방송되는 '전지적 참견 시점'에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr