그룹 브레이브걸스 출신 가수 남유정이 '2025 군인 요리대회 軍 급식대전' MC로 발탁됐다. 앞서 남유정은 배우 이규한과 열애를 인정했으나 지난해 8월 결별했다.24일 소속사 알앤디컴퍼니에 따르면 남유정은 오는 26일 첫 방송되는 TV조선 '2025 군인 요리대회 軍 급식대전'(이하 '軍 급식대전')에 MC로 출연한다.'軍 급식대전'은 군급식의 질적 개선과 장병 사기 증진을 위한 군인 요리 경연대회를 그린 프로그램으로 육.해.공군, 해병대와 국직부대 조리병들의 열정과 창의적인 도전을 면밀하게 담아냈다.남유정은 '軍 급식대전'에서 방송인 오상진과 MC로 호흡을 맞추며, 현장 곳곳에 생기를 더할 예정이다. 특히 원조 군통령으로 많은 군인들의 사랑을 받아온 만큼, 조리병들의 사기를 북돋을 것으로 기대를 모은다.앞서 남유정은 KBS2 '빼고파', ENA '하입보이스카웃'을 비롯해 다양한 웹 예능 프로그램에서 유쾌하고 밝은 에너지로 시청자들과 소통했다. 뿐만 아니라 최근에는 티빙 숏 오리지널 시리즈 '1도 없는 남자'를 통해 연기에 도전했다.'軍 급식대전'은 오는 26일부터 매주 일요일 오후 1시에 3부작으로 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr