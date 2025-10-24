르세라핌/ 사진 제공=쏘스뮤직

르세라핌/ 사진 제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 신보 발매를 앞두고 문화체육관광부 장관 표창을 수상했다.르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)은 23일 서울 국립극장에서 열린 '2025 대한민국 대중문화예술상'에서 문화체육관광부 장관 표창을 받았다. 올해 16회를 맞은 대중문화예술상은 우리나라 대중문화예술 발전에 기여한 대중문화예술인과 종사자를 격려하기 위한 최고 권위의 정부포상제도다.르세라핌은 소속사 쏘스뮤직을 통해 "문화체육관광부 장관 표창이라는 뜻깊은 상을 받게 되어 영광이다. 저희의 음악과 무대를 비롯해 대중문화를 사랑해 주시는 많은 분들 덕분에 이렇게 큰 상을 받을 수 있었다고 생각한다"라며 소감을 전했다. 이어 "마침 저희가 24일 싱글 1집 'SPAGHETTI'로 컴백하는데 이번 상이 더욱 열심히 하라는 응원으로 느껴진다. 앞으로도 좋은 음악과 무대로 대중문화 발전에 기여하겠다"라는 다짐을 덧붙였다.르세라핌은 첫 월드투어 '2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT''을 마치고 오는 11월 18~19일 도쿄돔에서 앙코르 콘서트를 앞두고 있다. 지난 4월 한국에서 시작해 일본, 아시아, 북미 등 18개 도시에서 총 27회 공연을 펼쳤다. 현지 관객들이 한국어 가사를 따라 부르고 호응해 K-팝의 인기를 다시금 확인하는 자리가 됐다. 이들은 K-팝 걸그룹 최초로 미국 NBC 유명 프로그램 '아메리카 갓 탤런트'(America's Got Talent)에 출연하고 글로벌 기업 아마존 뮤직과 협업한 오프라인 팝업을 개최했다.르세라핌은 24일 오후 1시 싱글 1집 'SPAGHETTI'를 발매한다. 신보에는 타이틀곡 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'와 'Pearlies (My oyster is the world)' 두 곡이 수록된다. 방탄소년단 제이홉이 피처링으로 참여한 타이틀곡은 지난 22일 공개된 뮤직비디오 티저를 통해 중독성 있는 멜로디와 유쾌한 안무를 예고하며 기대감을 끌어올렸다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr