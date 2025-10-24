사진=유튜브 채널 '동네친구 강나미'

가수 강남이 코 수술 사실을 솔직히 털어놨다.지난 23일 강남은 자신의 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에 '해명하겠습니다... -13kg 다이어트 성공기부터 최초 공개하는 빅뉴스까지'라는 제목의 영상을 공개했다.이날 영상에는 한층 달라진 코 라인의 강남이 등장했다. 제작진이 놀란 기색을 보이자 강남은 "사실 말 안 하려고 했는데 오늘 샵 갔더니 언제 했냐고 바로 알아보더라"고 말했다. 이어 "의사 선생님이 웬만하면 한 달 뒤에 촬영하라고 하셨다. 그런데 나는 시간이 없었다. 추석 연휴에 일주일 휴가를 받았고 그때 아니면 못 한다 싶어서 수술했다"고 설명했다.강남은 이번이 처음이 아니라고 밝혔다. 그는 과거 데뷔 전에도 코 수술을 받았다고 고백했다. "엄마가 내 코를 보더니 마취를 때리더라. 수술하라고 했다. 연골을 빼서 했다"고 말한 강남은 "양쪽 귀 연골이 없다. 거울 보며 마사지도 하고 가꾸기 시작했다. 그랬더니 잘생겨졌다"고 전했다.그는 오디션 당시를 회상하며 "만 명이 참가한 오디션에서 2위까지 갔다. 그런데 살 빼고 오라고 하더라. 그때 90kg대였다. 2등까지 간 게 대단하다고 생각했다"고 이야기했다. 강남은 충격을 받고 3개월 만에 40kg을 감량했다고 밝혔다. "그 후 관계자에게 '저 야스오다'라고 했는데 못 알아보더라. 다음날 오라고 연락받았다"고 말했다.또, 한국에서 데뷔하게 된 과정을 언급하며 그는 "그렇게 활동을 시작했다. 잘생김을 유지하면서 한국에서 데뷔하고 예능도 하게 됐다"고 덧붙였다.강남은 수술 부작용으로 코 구축을 겪었던 일화도 공개했다. 그는 "연골로 수술하면 코가 짧아진다. 점점 줄어서 콧구멍만 보이더라. 신경은 안 썼다. 잘생겨서 이득되는 것도 없었다"고 털어놨다. 그러면서 "근데 콧구멍 보이면 돈이 샌다더라. 그래서 아무리 벌어도 샌다"고 웃으며 말했다.이어 "코가 휘어서 한쪽으로만 숨을 쉴 수 있었다. 의사 선생님이 너무 옛날 거라 빼야 한다고 하셨다. 그래서 수술했다. 지금은 잘 쉰다"고 밝혔다.강남은 "얼굴 길이가 안 길어 보인다. 맨날 상화가 왜 이렇게 얼굴이 기냐고 했는데 이제는 안 길어 보인다"고 만족감을 내비쳤다. 그는 유튜브 촬영 중 자신의 얼굴을 모니터로 보며 "내 얼굴 웬만해선 빼라"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr